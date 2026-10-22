Сургут не может обеспечить льготников участками под ИЖС

В Сургуте несколько тысяч человек ожидают предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), однако очередь практически не движется. Причина не только в нехватке свободной земли, но и в высокой стоимости подготовки участков к строительству, отметил депутат городской Думы Владимир Болотов в интервью СИА-ПРЕСС.

По его словам, значительная часть территории города уже занята многоэтажной застройкой, промышленными зонами и дачными кооперативами. При этом выделить участок недостаточно: для полноценного проживания необходимо обеспечить его дорогами, электричеством, водой, канализацией и другими коммуникациями.

«Когда начинаешь считать стоимость такой инфраструктуры, выясняется, что затраты сопоставимы с обеспечением многоэтажного дома. Только в 25-этажном доме может быть 20 тысяч квадратных метров жилья, а в поселке из двух десятков частных домов ‒ одна-две тысячи», ‒ пояснил Болотов.

Дополнительные сложности создают особенности сургутских грунтов. В отличие от Тюмени, где участки можно размечать на относительно ровных территориях, в Сургуте землю зачастую приходится предварительно готовить к строительству.

«В Сургуте сначала нужно выбрать два метра торфа, заменить его песком, утрамбовать, провести коммуникации. Подготовка земли обходится очень дорого. Поэтому больших перспектив для массового ИЖС в существующих границах города я пока не вижу», ‒ отметил спикер.

Напомним, ранее в Югре приняли закон, согласно которому участки под ИЖС должны передавать льготникам уже расчищенными от деревьев и кустарников.

Владимир Болотов также рассказал о случаях, когда льготникам предоставляли участки, обеспеченные дорогами и электричеством, но без остальных необходимых коммуникаций. Столкнувшись с дополнительными расходами, некоторые получатели предпочитали продать землю, так и не построив на ней жилье.

Одним из возможных решений депутат считает расширение границ Сургута за счет территорий Сургутского района. По его мнению, город мог бы развиваться в сторону Солнечного, Белого Яра и Каменного Мыса. Последнее направление стало транспортно доступнее после строительства второго моста через Обь.