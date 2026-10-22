Ветераны СВО в Тюменской области готовятся стать учителями

Ветераны специальной военной операции из Тюменской области приступили к профессиональной переподготовке в Тамбовском государственном университете имени Г. Р. Державина. Обучение проходит в рамках всероссийского проекта «СВОй путь», сообщает «Тюменская область сегодня».

Участники осваивают программу «Педагогика и психология в системе военно-патриотического воспитания». После завершения курса они получат дипломы государственного образца, смогут пройти стажировки в системе высшего образования и получат помощь при трудоустройстве.

Проект реализуют при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ассоциации «Я горжусь» и фонда «Защитники Отечества». Перед началом образовательного этапа ветераны провели более 150 встреч со студентами в 47 регионах страны. Их участниками стали свыше четырех тысяч человек.

«Опыт защитников востребован среди молодежи, но для успешного наставничества им необходима качественная подготовка. Обретая новую профессию, защитники получают возможность реализовать себя и уверенно выстроить жизнь после возвращения со службы», – подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Тюменская область направила своих представителей на обучение в Тамбов. Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Динара Поштаренко отметила, что проект одновременно помогает ветеранам найти себя в мирной жизни и позволяет использовать их опыт в воспитательной работе с молодежью.

Один из участников программы, ветеран СВО Владислав Косарев, назвал новую деятельность продолжением службы на воспитательном направлении. «Это возможность показать ребятам, что героизм не всегда выглядит как в кино, – это ежедневный выбор», – сказал он.

Ранее siapress.ru рассказывал, что около 400 работодателей Тюменской области предложили соискателям более восьми тысяч вакансий. Участниками ярмарки трудоустройства стали в том числе ветераны СВО.