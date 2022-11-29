Прокуратура Мегиона обнаружила 37 стихийных свалок на территории города

В прокуратуре Мегиона установили 37 несанкционированных свалок на территории города и близлежащих районов, в том числе в непосредственной близости к лесам. В ведомстве сообщили, что в администрации Мегиона приняли меры по ликвидации стихийных свалок.

«С целью устранения нарушений закона прокурор города обратился в суд с иском об обязании местной администрации ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время судебное решение исполнено, несанкционированные свалки ликвидированы», – отметили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что обязанность по регулярной очистке территорий муниципальных образований от отходов возложена на органы местного самоуправления.