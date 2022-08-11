Автомобиль с женщиной и детьми снесло потоком воды во время ливня в Урае

В Урае во время сильного дождя с градом смыло автомобиль, в котором находились женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе администации города.

«В ЕДДС поступила информация о том, что [машину] сносит потоком воды. Спасатели эвакуировали автомобиль с женщиной и двумя детьми, они в порядке, медицинская помощь им не потребовалась. В городе был ливень с градом», — рассказали в мэрии Ura.ru.

Сильные ливни с грозой и ветром прошли в некоторых городах Югры. По данным синоптиков, ливни в регионе продлятся как минимум до субботы, 13 августа.