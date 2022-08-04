В Сургуте зафиксировали 29 новых случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 95 новых случаев COVID-19. Заболевших выявили в 17 муниципалитетах округа. Больше всего в Сургуте – 29, а также в Ханты-Мансийске и Нижневартовске – по 9 человек в каждом.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ – 93, бессимптомно – двое. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 212 891. Выздоровели за весь период пандемии — 209 386 человек», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.

Напоминаем, в Сургутском районе снова рекомендуют носить маски.