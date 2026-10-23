В Югре проходит семинар по профилактике терроризма

В Ханты-Мансийске начался ежегодный двухдневный семинар по профилактике терроризма. Об этом сообщает канал «Югра официально». В мероприятии участвуют представители окружных и муниципальных органов власти, которые отвечают за противодействие терроризму и его идеологии. Вместе с региональными и федеральными экспертами они обсудят новые угрозы и способы защиты жителей от вовлечения в незаконную деятельность.

«Наша ключевая задача — это синхронизироваться всем округом, всем службам, ведомствам, которые занимаются противодействием идеологии терроризма, и двигаться вперед», — отметил директор департамента региональной безопасности Югры Сергей Шпанов.

По его словам, службам необходимо учитывать меняющиеся условия, действовать на опережение и своевременно предупреждать угрозы. Семинар поможет специалистам сверить подходы и согласовать работу во всех муниципалитетах округа.

Во время встречи также наградили специалистов, внесших вклад в профилактику терроризма, и победителей тематического конкурса материалов. Им вручили почетные грамоты.

Ранее siapress.ru сообщал об антитеррористических учениях в Сургуте. Тренировка прошла 25 сентября возле котельной на улице Майской: экстренные службы отрабатывали совместные действия при возникновении угрозы.