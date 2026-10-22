Александр Сидоров назначен заместителем губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил регионального директора департамента культуры Александра Сидорова своим заместителем. На новой должности чиновник будет курировать социальный блок регионального правительства, сообщает информационный центр области. В сферу ответственности Александра Сидорова войдут координация и контроль работы двух региональных ведомств — департамента здравоохранения и департамента социального развития. Распоряжение о кадровом назначении подписал глава региона.

Александр Сидоров окончил Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Его профессиональная деятельность на государственной службе связана с несколькими направлениями региональной политики.

С 2015 года он работал в управлении лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области. Позднее Сидоров возглавил департамент потребительского рынка и туризма региона. В 2021 году чиновника назначили директором областного департамента труда и занятости населения. В этой должности он занимался вопросами рынка труда, профессиональной подготовки и трудоустройства жителей региона.

В 2025 году Александр Сидоров перешел на пост директора департамента культуры Тюменской области. Под его руководством ведомство занималось развитием учреждений культуры, поддержкой творческих коллективов и проведением региональных мероприятий.

В частности, ранее siapress.ru сообщал, что в 2026 году шесть любительских коллективов Тюменской области получили региональные гранты по 300 тысяч рублей. Тогда Александр Сидоров отмечал, что поддержку можно направить на приобретение оборудования, музыкальных инструментов и сценических костюмов.