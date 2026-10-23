На конференцию «РОСМЕДОБР — Югра» в Сургут собрались более 500 участников

Сургут впервые принял научно-образовательную конференцию «РОСМЕДОБР — Югра». В первый день на площадке Сургутского государственного университета собрались более 500 ученых, врачей и студентов.

«Одна из основных тем конференции – формирование кадрового потенциала научно-образовательного кластера. На территории Сургута профориентация начинается еще в школах. Студенты, которые находятся на конференции – это доказательство того, что ребята пару лет назад выбрали для себя интересные направления, например, инженерно-техническое. В 12-ти школах города созданы профильные медицинские классы, также заключены соглашения со всеми вузами, медицинскими организациями Сургута и государственными учреждениями, в рамках которых школьники, профессора, научные сотрудники, врачи создают совместные проекты. С каждым годом эта тенденция, действительно, прослеживается», – подчеркнул заместитель Главы города Владимир Фризен в ходе церемонии открытия.

Конференция «РОСМЕДОБР — Югра» объединила экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Сургута и Ханты-Мансийска. Около 90 спикеров обсуждали подготовку специалистов, создание научных команд и разработку технологий сохранения здоровья. Одной из центральных тем стало медицинское образование.

В рамках конференции состоялся окружной технологический форум «Энергия стартапов», где команды четырех университетов Югры представили почти три десятка научных проектов, способных в будущем стать бизнес-продуктами. Событие дополнило образовательную повестку практическим вопросом: как университетской разработке найти инвестора и выйти на рынок. Проект Фонда научно-технологического развития Югры направлен на привлечение бизнеса и институтов развития к перспективным исследованиям. К его организации подключилась администрация Сургута.

Заместитель главы города Артем Кириленко объяснил, что задача форума — создавать команды преподавателей и студентов, которые смогут развивать идеи на стыке науки и бизнеса. После выпуска молодые специалисты получат возможность коммерциализировать результаты своей научной работы. Город поддерживает такие проекты, в том числе в медицинской отрасли.

Эта поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте». Инициаторов инновационных проектов сопровождают по принципу «одного окна»: помогают взаимодействовать с администрацией, региональными органами власти и институтами инновационного развития, снижая административные барьеры.

Предусмотрены и финансовые инструменты. Предприниматели, работающие в социально значимых сферах, включая производство, научные исследования и IT, а также социальные предприниматели могут заявиться на компенсацию расходов на оборудование, аренду и сертификацию продукции. Другой механизм — конкурсная поддержка в виде аванса на будущие расходы. Она доступна производственным предприятиям, социальному бизнесу и представителям креативных индустрий. Только в прошлом году субсидии из городского бюджета получили 128 предпринимателей, в том числе в медицинской сфере, на общую сумму более 63 миллионов рублей. На эти средства предпринимателям удалось закупить новое оборудование и продолжить развитие своего дела.

На форуме можно было познакомиться с идеями будущих технологических компаний. Аспирант Сургутского государственного педагогического университета Артем Гацко представил разработку, связанную с воздействием звука на состояние человека. «Наш проект направлен на аудиальную коррекцию физического состояния человека. Мы занимаемся тем, что корректируем работоспособность человека. Это поможет людям не выгорать в процессе своей работы и корректировать свое состояние с помощью аудиальных сигналов», — рассказал участник.

Перспективы университетских команд оценил заместитель генерального директора по науке Фонда научно-технологического развития Югры Вячеслав Некрасов: «Не сомневаюсь, что часть стартапов, представленных на форуме, будет успешна и они вырастут в малые технологические компании. Подобные примеры у нас уже есть».

При поддержке Администрации Сургута