В администрации Сургутского района опасаются роста заболеваемости коронавирусом

В Сургутском районе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. В районной мэрии считают, что причина этому – снятие ограничений, введенных в период пандемии. В связи с этим, администрация района рекомендует соблюдать меры по предотвращению заболеваемости ковидом.

«Призываю жителей Сургутского района носить маски в закрытых общественных местах, больницах и общественном транспорте, вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать антисептики. Особенно беспокоиться о своем здоровье необходимо лицам старше 65 лет», – сообщил начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации района Александр Матросов.