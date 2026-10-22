В Сургуте загорелось строящееся бюро судебно-медицинской экспертизы

В Сургуте произошел пожар в строящемся здании бюро судебно-медицинской экспертизы на Тюменском тракте. Как сообщили в МЧС Югры, вызов поступил 22 октября в 15:29. К моменту прибытия пожарных на кровле трехэтажного здания горел утеплитель. В 15:53 пожар локализовали, а в 16:01 ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал. В тушении участвовали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Причину пожара устанавливают дознаватели ведомства.

По данным Faktologia.com, строительная готовность бюро в июне составляла 60%. Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года. Контракт на его возведение заключили в марте 2025 года, стоимость работ составляет 2,7 млрд рублей.

Ранее siapress.ru сообщал, что новое бюро судебно-медицинской экспертизы строят на Тюменском тракте, рядом с действующим противотуберкулезным диспансером. Прежний недостроенный корпус судмедэкспертизы на улице Каролинского власти решили выставить на торги.