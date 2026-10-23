Югорчанам начислили 4,6 млрд рублей налогов за 2025 год

Жители Югры уже оплатили более 40% имущественных налогов и НДФЛ, начисленных за 2025 год. Общая сумма платежей составляет 4,6 млрд рублей, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на региональное управление ФНС.

«Наши налогоплательщики с сентября стали получать сводные налоговые уведомления. Уже более 800 тысяч налогоплательщиков автономного округа получили их. 1 декабря истекает срок уплаты налогов. Эта дата не менялась уже много лет. Напомню, что в 2026 году мы платим налоги за 2025 год. Всего начислено 4,6 миллиарда рублей, из которых основная сумма приходится на транспортный и имущественный налог, меньшая – на земельный. Более 40% от этой суммы уже перечислены нашими жителями», – рассказала заместитель руководителя УФНС России по Югре Ирина Мусийчук.

Более 90% жителей округа получили уведомления в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг. Там же можно внести платеж.

В уведомление включают транспортный, земельный и имущественный налоги, а также НДФЛ. Налог на доходы начисляют, если проценты по всем банковским вкладам и счетам за 2025 год превысили 210 тысяч рублей. Облагается только сумма сверх этого порога.

Перерасчет по прогрессивной ставке также проводится, если совокупный доход человека от разных работодателей и других источников превысил 2,4 млн рублей.

Ранее siapress.ru рассказывал, что нужно проверить перед уплатой имущественных налогов. В уведомлении следует сверить сведения об имуществе, налоговых льготах и начисленном НДФЛ. Заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.