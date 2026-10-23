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В этом году в рамках акции «Спасти и сохранить» прошло 11 тысяч мероприятий на сотни тысяч человек

В Югре подвели итоги очередной экологической акции «Спасти и сохранить»

В этом году в рамках акции «Спасти и сохранить» прошло 11 тысяч мероприятий на сотни тысяч человек
Фото vk.ru/eco_forum_yugra

В Югре подвели итоги XXIII международной экологической акции «Спасти и сохранить». За четыре с лишним месяца — с 11 мая по 20 сентября — в округе прошло более 11 тысяч мероприятий. Как сообщает ugra-news.ru, они объединили свыше 625 тысяч человек из всех 22 муниципалитетов Югры, 70 регионов России и 19 зарубежных стран.

Программа акции давно вышла за рамки традиционных субботников. В нее вошли семейные праздники, международные форумы, интеллектуальные турниры, внедрение цифровых разработок, очистка берегов, раздельный сбор отходов и разведочная экспедиция на Приполярный Урал.

«Традиционно акция стала площадкой для международного и межрегионального сотрудничества, обмена опытом в вопросах применения современных технологий мониторинга окружающей среды, развития арктических территорий, вовлечения семей и детей в эколого-просветительскую деятельность», — отметил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Открытие акции в Белоярском районе провели в формате семейного праздника «Югра Зеленая 2026». Для гостей организовали 17 мастер-классов, спортивные «Зеленые игры» и показ национальных костюмов. Праздник посетили 3140 человек. По словам Алексея Забозлаева, семейный формат показал, что нередко именно дети приводят на экологические мероприятия родителей. Поэтому следующую акцию посвятят теме детства.

Современные технологии обсуждали на XVII Международном IT-форуме. Пятьдесят специалистов из девяти регионов представили 24 проекта по использованию дистанционного зондирования Земли, беспилотников и искусственного интеллекта. Для внедрения выбрали три разработки: мониторинг ликвидированных свалок по космическим снимкам, ИИ-агент для анализа отчетов и поиск незаконных свалок с воздуха. Беспилотники уже обследовали Ханты-Мансийск и Кондинский район.

«С помощью беспилотников мы можем заглянуть в те удаленные уголки, куда физически не добраться пешком. Зная точные координаты, мы четко идем к участку, выявляем нарушения и фиксируем нарушителей», — объяснил руководитель Природнадзора Югры Алексей Ковалевский.

К практической работе подключились все муниципалитеты. Во время финального субботника 6797 добровольцев собрали 336 кубометров мусора, высадили 802 саженца и провели 115 просветительских мероприятий. В рамках акции «Вода России» участники очистили 597 километров береговой линии. Из водоемов извлекли около 200 незаконных сетных орудий общей длиной свыше семи километров.

Еще 423,3 тонны отходов жители направили на переработку. В их числе 141,4 тонны макулатуры, 45,3 тонны стекла, 21,5 тонны пластика, 15,6 тонны крышечек и девять тонн батареек. Алексей Забозлаев подчеркнул, что привычку разделять отходы следует формировать уже в детском саду.

Молодежь участвовала в международном экологическом форуме «Одна планета — одно будущее!», где представили 22 просветительских проекта, 21 исследование и 31 выставку. Интеллектуальная «Экологическая полигонка» собрала более 350 человек в пяти муниципалитетах. За четыре года участниками турнира стали 3159 человек, а в 2026-м игру впервые провели и на Камчатке.

Самым сложным мероприятием стала первая разведочная экспедиция в бывшие поселки Неройка и Додо на Приполярном Урале. За десять дней 12 добровольцев оцифровали территорию, создали трехмерные копии объектов, разобрали три ветхих деревянных строения и собрали около 18 тонн металлолома. Работы выполнили за счет спонсорской поддержки.

«Мы хотим показать, насколько великолепна наша Югра и насколько уникальны ее природные возможности. Мы там для того, чтобы сохранить эту первозданную красоту и сделать ее чище и доступнее для туристов», — подчеркнул Алексей Ковалевский.

Следующим этапом станет обработка материалов экспедиции вместе со студентами и создание новых туристических маршрутов. Продолжение акции запланировано на 28-31 мая следующего года. Ее посвятят завершению Десятилетия детства: организаторы намерены еще активнее вовлекать детей и семьи в охрану природы.


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23 октября в 10:44, просмотров: 496, комментариев: 0
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