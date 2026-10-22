Тюменская область вышла в финал всероссийского конкурса проектов КРТ

Проекты Тюменской области прошли федеральный отбор и вошли в число финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов комплексного развития территорий. Регион претендует на победу сразу в четырех номинациях, сообщает «Тюменская область сегодня».

Всего на конкурс поступило 412 заявок из 67 регионов России. Эксперты сформировали 704 оценочные позиции в 17 номинациях. Тюменская область представлена в том числе в категориях «Лучший КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда» и «Лидер по ликвидации аварийного жилищного фонда с использованием механизма КРТ».

«Мы уже в финале, в числе лучших практик страны. Теперь задача – достойно представить регион и доказать, что наш подход к развитию территорий является эталонным», – отметил начальник управления градостроительной политики Главного управления строительства Тюменской области Алексей Кинчур.

Регион также представил свои проекты на выставке, организованной в Национальном центре «Россия». Тюменская область стала одним из немногих субъектов страны, получивших возможность продемонстрировать результаты применения механизма КРТ на отдельном стенде.

Комплексное развитие территорий предполагает не только строительство новых домов, но и расселение аварийного жилья, обновление инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройство общественных пространств. Механизм применяется в рамках федеральной программы «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее siapress.ru сообщал, что за шесть лет в Тюменской области из аварийных домов переселили более 16 тысяч человек. Благодаря проектам КРТ, которые начали реализовывать в регионе в 2021 году, было расселено свыше 35 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилья.