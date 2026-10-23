Городские службы и волонтеры объединились, чтобы быстрее находить и удалять рекламу наркотиков

ВСургуте запустили чат-бот для сообщений о надписях с рекламой наркотиков. Жителю достаточно указать место, где он заметил такую рекламу: обращение поступит в городское управление по вопросам общественной безопасности, а затем информацию передадут полиции и собственнику объекта. Сообщить о надписи можно анонимно.

Поводом усилить профилактическую работу стала в том числе статистика смертельных отравлений наркотиками. По словам исполняющего обязанности начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александра Вечтомова, за девять месяцев число таких случаев выросло с 12 за аналогичный период 2025 года до 26 в этом году. Администрация совместно с городской полицией проводит профилактические мероприятия в учебных заведениях. Новый чат-бот должен помочь быстрее выявлять рекламу запрещенных веществ на домах, заборах и других объектах. «Я призываю всех неравнодушных жителей города пользоваться этим чат-ботом в случае выявления наружной рекламы психоактивных и наркотических средств», — сказал Александр Вечтомов.

Как устроена работа с сообщениями, объяснил главный специалист отдела профилактики правонарушений городского управления по вопросам общественной безопасности Марат Халиков. После получения обращения сотрудники уточняют сведения о надписи и уведомляют полицию для проверки. Одновременно информацию направляют тем, кто отвечает за поверхность, на которой появилась реклама: управляющей компании, владельцу здания или другому собственнику. «Граждане могут сообщить об этом очень быстро, буквально в два клика, и при этом анонимно. Мы обрабатываем информацию, информируем полицию, а также собственников о том, что необходимо устранить надписи», — рассказал Марат Халиков.

Чат-бот запустили на рубеже сентября и октября. По словам Халикова, к моменту встречи с журналистами поступило около десяти обращений. Часть обнаруженных надписей уже удалили, по остальным работа продолжается. Сейчас главная задача городских служб — рассказать сургутянам о новом способе сообщить о проблеме.

К удалению надписей присоединяются и общественники. Региональная организация «Чистый путь» участвует в таких выездах около десяти лет. Ее председатель правления Мария Бадио рассказала, что первые рейды выпускники реабилитационного центра проводили самостоятельно: брали краску и смывку, искали рекламу запрещенных веществ на фасадах и в подъездах. Теперь они выезжают вместе с представителями администрации и помогают очищать уже выявленные места. «Сколько находится эта надпись на фасаде, столько любой человек, в том числе несовершеннолетний, может по ней выйти и быть вовлеченным в криминальную деятельность. Эти надписи нужно удалять как можно скорее», — подчеркнула общественница.

Для организации эта работа связана с ее основной деятельностью. «Чистый путь» уже 18 лет помогает людям с алкогольной и наркотической зависимостью; за это время реабилитацию, по словам Марии Бадио, прошли более пяти тысяч жителей округа. С человеком в центре работают врачи, психологи, педагоги, социальные работники и консультанты, имеющие собственный опыт преодоления зависимости. Программа длится от шести до восьми месяцев.

Опыт сургутской организации недавно отметили на всероссийском конкурсе профессионального мастерства: ее проект реабилитационного центра занял второе место. Но на городском рейде, говорит Мария Бадио, результат измеряется проще — тем, насколько быстро опасная реклама исчезает из поля зрения прохожих. Чат-бот дает жителям возможность участвовать в этой работе, даже если они сами не могут выйти на рейд.

При поддержке Администрации Сургута