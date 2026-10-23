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В Сургуте за сутки горели два жилых дома, офис и строящееся здание

В Сургуте за сутки произошли пять техногенных пожаров

В Сургуте за сутки горели два жилых дома, офис и строящееся здание
Фото МЧС Югры

Пять из шести техногенных пожаров, зарегистрированных в Югре за прошедшие сутки, произошли в Сургуте. Об этом сообщило окружное управление МЧС.

На проспекте Пролетарском загорелся мусорный контейнер в 15-этажном жилом доме. Огонь охватил 1,5 квадратного метра, еще четыре «квадрата» мусорокамеры оказались закопчены.

Похожий пожар произошел в 17-этажном доме на улице Университетской. Контейнер был поврежден на площади 1,5 квадратного метра, мусорокамера закопчена на трех квадратных метрах. Причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

На Тюменском тракте горела кровля трехэтажного строящегося здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В МЧС также связали происшествие с неосторожным обращением с огнем.

Еще один вызов поступил из пятиэтажного здания на улице Губкина. В кабинете на четвертом этаже огонь повредил вещи, мебель и оргтехнику на площади пяти квадратных метров. Помещение площадью 50 квадратных метров оказалось закопчено. Причиной назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Пятый пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Республики. Именно про него siapress.ru сообщал, что в доме на улице Республики погиб мужчина 1999 года рождения. Пожарные спасли восемь жильцов, включая ребенка, еще 36 человек самостоятельно покинули здание.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 270, комментариев: 0
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      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
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        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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