В Сургуте за сутки произошли пять техногенных пожаров

Пять из шести техногенных пожаров, зарегистрированных в Югре за прошедшие сутки, произошли в Сургуте. Об этом сообщило окружное управление МЧС.

На проспекте Пролетарском загорелся мусорный контейнер в 15-этажном жилом доме. Огонь охватил 1,5 квадратного метра, еще четыре «квадрата» мусорокамеры оказались закопчены.

Похожий пожар произошел в 17-этажном доме на улице Университетской. Контейнер был поврежден на площади 1,5 квадратного метра, мусорокамера закопчена на трех квадратных метрах. Причиной обоих возгораний стало неосторожное обращение с огнем.

На Тюменском тракте горела кровля трехэтажного строящегося здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В МЧС также связали происшествие с неосторожным обращением с огнем.

Еще один вызов поступил из пятиэтажного здания на улице Губкина. В кабинете на четвертом этаже огонь повредил вещи, мебель и оргтехнику на площади пяти квадратных метров. Помещение площадью 50 квадратных метров оказалось закопчено. Причиной назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Пятый пожар произошел в девятиэтажном доме на улице Республики. Именно про него siapress.ru сообщал, что в доме на улице Республики погиб мужчина 1999 года рождения. Пожарные спасли восемь жильцов, включая ребенка, еще 36 человек самостоятельно покинули здание.