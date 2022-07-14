Мэр из Югры прокомментировал трагедию на реке Конда

Глава Урая Тимур Закирзянов прокомментировал инцидент с утонувшим в реке Конда ребенком.

«Купаться не положено у нас нигде. Вчера находился на месте происшествия. Река у нас коварная – быстрое течение, есть подводные воронки. И вот выясняется, что ребенок, который плавать толком не умел, вместе с друзьями пошел купаться. Спасти его не удалось. Сегодня будут приняты меры, которые запретят прибрежный отдых у реки», – прокомментировал мэр Урая.

Он также отметил, что на территории муниципалитета существует набережная, где люди могут проводить досуг у воды.