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В Урае могут запретить отдых у воды после инцидента с утонувшим ребенком

Мэр из Югры прокомментировал трагедию на реке Конда

В Урае могут запретить отдых у воды после инцидента с утонувшим ребенком
Фото: unsplash.com

Глава Урая Тимур Закирзянов прокомментировал инцидент с утонувшим в реке Конда ребенком.

«Купаться не положено у нас нигде. Вчера находился на месте происшествия. Река у нас коварная – быстрое течение, есть подводные воронки. И вот выясняется, что ребенок, который плавать толком не умел, вместе с друзьями пошел купаться. Спасти его не удалось. Сегодня будут приняты меры, которые запретят прибрежный отдых у реки», – прокомментировал мэр Урая.

Он также отметил, что на территории муниципалитета существует набережная, где люди могут проводить досуг у воды.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 110, комментариев: 0
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