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В Сургутском районе после ремонта открыт для движения большой участок дороги к месторождению

В Сургутском районе открыли отремонтированный участок дороги к Когалымскому месторождению

В Сургутском районе после ремонта открыт для движения большой участок дороги к месторождению
Фото Управления автомобильных дорог Югры

В Сургутском районе открыли после ремонта шестикилометровый участок дороги от Когалымского месторождения до кольцевой развилки — с 32-го по 38-й километр. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

На участке полностью сняли старое покрытие, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Перед открытием движения комиссия с участием общественников и дорожных инженеров проверила сцепление покрытия, уклон и безопасность обустройства трассы.

Одновременно дорожники завершили сезонные работы на следующем отрезке этой же дороги — с 12-го по 32-й километр. На 20 километрах уже уложили нижний и верхний слои асфальта.

По контракту весь комплекс работ должны завершить осенью 2027 года. При этом нынешний темп позволяет подрядчику рассчитывать на сдачу объекта раньше графика.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 67, комментариев: 0
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