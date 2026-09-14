В Тюмени проезд в автобусах через Яндекс Go будет стоить 25 рублей до конца года

В Тюмени появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте — через приложение Яндекс Go. До конца 2026 года билет при таком способе оплаты будет стоить 25 рублей независимо от тарифа и тарифной зоны, сообщает Тюменскаяобласть.рф. Для сравнения, при оплате банковской картой поездка стоит 37 рублей, наличными — 41 рубль.

Чтобы купить билет через приложение, пассажиру необходимо включить Bluetooth, открыть раздел «Транспорт» и выбрать нужный автобус. После оплаты билет сохранится в Яндекс Go. Сейчас новый способ доступен на 93 маршрутах ТПАТП №1. До конца сентября его планируют подключить и на других направлениях города.

В приложении также можно следить за движением автобусов, узнавать время прибытия и ближайшую остановку.

Власти Тюмени заключили соглашение о сотрудничестве с компанией «Яндекс Транспорт». Полученные данные позволят департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта и Тюменской транспортной системе анализировать движение автобусов и пассажиропоток в режиме реального времени и при необходимости корректировать работу маршрутов.

В Сургуте проезд стоит так же, как в Тюмени — 37 рублей.