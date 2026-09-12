К 60-летию со дня открытия Сургутской школы № 7

Гордостью Сургутской седьмой школы слыл музей – один из лучших в городе и районе. Фото Л.Захаровой

История Сургутской седьмой школы началась в августе 1966 года на основании приказа городского отдела народного образования. Создана она была как начальная школа и располагалась в микрорайоне строителей на улице Рабочей. Строительство начиналось с расчистки леса, отсыпки территории и закладки фундамента под здание из бруса.

Первым директором стала Валентина Ивановна Рыбаева, среди педагогов – Лидия Михайловна Молодькова, Тамара Дмитриевна Бесперстова, Лидия Степановна Кушникова, Павла Васильевна Надрина, Полина Павловна Кобелева.

Со временем микрорайон активно застаивался, также возникла потребность в средней школе. Строительство нового здания было поручено тресту «Сургутгазстрой» и в середине ноября 1970 года первые ученики переступили порог нового общеобразовательного учебного заведения.

Директором средней школы была назначена Любовь Александровна Кондакова, завучем по учебной части – Нина Фоминична Ларломкина.

В 1977 году школа переехала в новое здание по адресу: проезд Дружбы 12А. Первый выпуск состоялся в 1974 году.

В 1970 году в Сургут приехала Нина Афанасьевна Парфенова: «Мужа сюда перевели на работу. Жили в военном городке, в поселке Звездном. Тогда жен военнослужащих устраивали на работу вне очереди, и меня сразу взяли в школу № 5. Когда переехали в город, я перешла в седьмую школу, тогда она была на улице Рабочей в деревянном здании, и вот 38 лет отдала этой школе. Все время работала учителем младших классов, до 2001 года».

Нина Парфенова – ветеран труда, педагог с многолетним стажем, проводила большую краеведческую работу среди воспитанников школы № 7

Нина Афанасьевна рассказала, как школьные педагоги находили способы включать каждого ученика в работу. Создавали в классе спокойную обстановку, доброжелательность и взаимопомощь, чувство коллективизма. Дети были раскованы, свободны, работали активно, с удовольствием, потому что внимание учителя сосредотачивалось не на ошибках и промахах, а на удачах и победах, пусть самых маленьких. Не знали слова «репетиторы». Со слабыми детьми проводили дополнительные занятия. В школе было развито наставничество. Ветераны посещали уроки молодых. Успех в школе был во многом обязан тому, что в тесном контакте работали дети, учителя и родители. Этот треугольник и был залогом успеха.

Нина Афанасьевна обмолвилась, что у нее никогда не возникало разногласий с родителями, которые находились в курсе жизни школы и класса. Родительские собрания всякий раз проводились по темам нравственного, эстетического, физического воспитания.

«В 2001 году написала заявление о выходе на пенсию, так как зрение мое значительно ухудшилось, но директор школы Ольга Васильевна Шипицина попросила остаться помочь в методическом кабинете, в то же время я организовала школьный музей», - поведала Нина Афанасьевна.

18 ноября 2001 года, к 35-летию со дня образования школы, состоялось открытие музея, который на протяжении более десятка лет считался одним из лучших среди сургутских учебных заведений.

Музей проводил обзорные и тематические экскурсии по его экспозициям, посвященным коренным жителям, ветеранам Великой Отечественной войны, устраивал встречи с первыми строителями нашего города; в его фондах хранились и экспонировались предметы истории. Его руководитель - ветеран педагогического труда, неутомимая труженица Нина Афанасьевна Парфенова на основе собранного материала составила летопись школы. Вместе с тем проводила немалую работу по патриотическому воспитанию.

Учащиеся Сургутской средней школы № 7 принимали самое активное участие во всех городских викторинах, конкурсах и постоянно занимали призовые места.