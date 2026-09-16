В 2026 году быстрее всего росли зарплатыв добыче сырья и торговле

Средняя предлагаемая зарплата в Югре за восемь месяцев 2026 года выросла на 6% — с 90,6 тысячи рублей в январе до 95,7 тысячи в августе. Быстрее всего работодатели повышали предложения в добыче сырья, следует из данных аналитиков hh.ru. В этой сфере зарплата увеличилась на 13% — со 177,7 тысячи до 200,4 тысячи рублей. Вторую по темпам динамику показала розничная торговля: предложения выросли на 12%, с 57,2 тысячи до 64,1 тысячи рублей.

В сельском хозяйстве рост составил 11% — со 180,6 тысячи до 200,7 тысячи рублей. В туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе зарплатные предложения увеличились на 10%, до 67,7 тысячи рублей. Такая же динамика зафиксирована в финансах и бухгалтерии — до 88,1 тысячи, а также в управлении персоналом и тренингах — до 85,2 тысячи рублей.

Растут и ставки на рынке временной занятости. По данным платформы «Моя смена», входящей в hhgroup, сильнее всего за год увеличилась оплата специалистов на кассах самообслуживания — примерно на 21%, до 359 рублей в час. Сборщикам заказов стали предлагать на 12% больше — 327 рублей в час, грузчикам — на 10% больше, до 283 рублей. Ставки за работу в торговом зале выросли на 8%, до 263 рублей, в пекарне — также на 8%, до 331 рубля в час.