Рамзан Кадыров призвал молодых чеченцев не превращать длинные бороды в моду

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал молодых мужчин республики не превращать ношение длинных бород в элемент моды и соблюдать религиозные традиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Вайнах». «Они превратили длинные бороды и подвернутые брюки в непонятную моду, и подрастающее поколение начинает им подражать. Обращаюсь к ним: укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», — сказал Кадыров. По его словам, некоторые мужчины, которые носят длинные бороды, при этом не посещают мечети.

Глава региона также обратил внимание на одежду женщин. Он заявил, что некоторые жительницы начали полностью закрываться паранджой, перенимая стиль, который, по его мнению, не характерен для Чечни. «Их тоже нужно призвать одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль одежды. Паранджу у нас никогда не носили», — добавил Кадыров.

В декабре 2025 года глава Чечни также высказывался о внешнем виде туристов. Тогда он призвал жителей региона не ущемлять приезжих из-за их одежды и не уделять чрезмерного внимания тому, как они выглядят. «Да и от того, что из них некоторые ходят, как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем», — говорил чеченский лидер.

При этом еще в 2022 году в мэрии Грозного, обсуждая допустимый внешний вид туристов, заявляли, что одежда приезжих должна соответствовать менталитету местного населения.