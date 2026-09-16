​От теории к практике: студентов Югры научат финансовой грамотности

5 октября начнется ежегодный федеральный конкурс среди студентов педагогических направлений. За три недели участники из российских вузов и колледжей всех регионов, включая Югру, смогут расширить знания в области финансов и представить творческий проект по развитию финансовой грамотности.

Цель конкурса, который уже четвертый год проводят НСПК и ВТБ — передать знания от финансовых экспертов будущим педагогам. С 2023 года в этом образовательном проекте уже поучаствовали более 3 000 студентов 96 вузов.

Победителям готовят деловую и культурную программу в Москве, посещение Банка России. Руководитель ВТБ Образование Ольга Дергунова сообщила, что конкурс преумножает знания: образовательные инструменты, которые создают студенты на основе работы с экспертами, востребованы у детей. Это еще один шаг к финансово грамотному поколению.