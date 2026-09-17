Александр Скворцов и Мария Лобанова стали абсолютными чемпионами «Сургутского кольца-2026»

12 сентября вокруг водохранилища Сургутской ГРЭС-2 прошел 29-й пробег «Сургутское кольцо». Легкоатлеты соревновались на двух дистанциях: 5 и 16 км.

Абсолютным чемпионом пробега «Сургутское кольцо-2026» во второй раз подряд стал руководитель школы бега Surgut Running Project сургутянин Александр Скворцов. Его результат – 52 минуты и 04 секунды. Александр улучшил свой прошлогодний результат на 29 секунд.

Второй результат показал Артур Бардадын. Он покорил 16 км за 53 минуты 49 секунд.

Третье время на этой дистанции у сургутянина Никиты Скоробогатова: 55 минут 2 секунды.

У женщин быстрее всех третий год подряд оказалась сургутянка Мария Лобанова, которая покорила дистанцию 16 км всего за 1 час 4 минуты 27 секунд. Второй результат в абсолютном зачете среди женщин на 16 км показала представительница Сургутского района Елена Вихарева, ее время – 1 час 07 минут 30 секунд. Третье время на этой дистанции у Динары Хатмутдиновой г. Сургут. В итоговом протоколе отмечен ее результат 01:12:13.

Представитель филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», показавший лучший результат на дистанции 16 км, – Алексей Руфов. Его время – 1 час 29 минут 45 секунд.

5 км у мужчин быстрее всех пробежал Дмитрий Айгузин из г. Сургута, за 15 минут 03 секунды. С этим результатом он, кроме того, победил в категории 31–45 лет. Особенностью этого пробега стало то, что участники, занявшие второе и третье место в этой категории, оказались и самыми быстрыми на дистанции 5 км. среди всех спортсменов бежавших 5 км. Кроме Дмитрия Айгузина это сургутяне Михаил Панчук и Марат Хайруллин.

Среди женщин абсолютно лучшее время на дистанции 5 км у представительницы г. Сургута Варвары Ушаковой (17 минут 36 секунд). Второе время показала легкоатлетка из Тюмени Ирина Передерий (17 минут 59 секунд). Третье – у сургутянки Анастасии Лисиной (18 минут 13 секунд).

Лучший в итоговом протоколе участник от филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» на дистанции 5 км – Виктор Турыгин, его время – 20 минут 52 секунды.

Отметим, что в этом году заявки на участие в пробеге подали 568 человек. 372 легкоатлета получили стартовые номера. В том числе из Сургута, Сургутского, Духовщинского, Чебаркульского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Нижнетавдинского районов, Санкт Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Ноябрьска, Губкинского, Нефтеюганска, Мегиона, Лангепаса, Нижневартовска, Когалыма, Стерлитамака и других городов.