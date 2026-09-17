В Сургуте фестиваль современной городской культуры планируют сделать ежегодным и проводить у «Авроры»

Фестиваль современной городской культуры, который в конце августа прошел в Городском парке культуры и отдыха, в будущем хотят проводить у будущего Дома культуры «Аврора». Идея появилась в инициативной группе, работающей над проектом Дома культуры: организаторы хотели создать площадку, где местные музыканты, артисты и представители креативных индустрий могли бы показывать свое творчество. Об этом в эфире СИА-ПРЕСС рассказали члены Молодежной палаты при Думе Сургута Дмитрий Малишевский и Денис Негру.

В этом году провести фестиваль у «Авроры» не получилось: территория вокруг здания пока не готова для массовых мероприятий. Поэтому для первого события выбрали другую площадку. На главной сцене выступили местные музыкальные коллективы, рок- и хип-хоп исполнители и DJ, а завершился фестиваль огненным шоу.

По словам организаторов, местным артистам сейчас не всегда хватает площадок, где они могли бы выступать перед аудиторией. Поэтому фестиваль задумали как место, которое объединяет музыку, творчество и креативный бизнес.

В будущем организаторы хотят сделать фестиваль ежегодным и перенести его к «Авроре». По словам Негру, такое мероприятие могло бы стать дополнительной точкой притяжения для будущего Дома культуры.

При этом провести фестиваль у «Авроры» уже следующим летом пока маловероятно. Если в 2027 году будут заниматься обследованием здания и проектной документацией, площадка еще не будет готова. Однако Малишевский допускает, что при согласовании с администрацией мероприятие можно будет провести на территории вокруг здания, не дожидаясь окончания всех работ.

«В целом идея такая, но посмотрим, как получится ее реализовать на практике», − добавил он.

Напоминаем, что само здание «Авроры» пока находится на этапе подготовки к обследованию. В 2027 году на обследование и экспертизу, а также разработку проекта со сметной документацией планируют направить около 17,5 млн рублей. После этого предстоит определить стоимость капитального ремонта и искать источники его финансирования.