Югра, Тюменская область и Ямал расширят межрегиональный Нефтегазовый кластер

Югра, Тюменская область и Ямал договорились расширить межрегиональный Нефтегазовый кластер, который должен объединить научные разработки и промышленное производство. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам участия делегации региона в международном Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Соглашение предусматривает развитие кооперации между регионами и компаниями. По словам губернатора, это позволит распределять компетенции между территориями, повышать производительность и создавать новые рабочие места.

На выставке форума югорские предприятия представили разработки, которые уже применяются в нефтегазовой отрасли. Гендиректор компании «Марлин Ойл Тулз» из Нефтеюганска Иван Быков поблагодарил министра промышленности и торговли России Антона Алиханова за поддержку выхода компании на международные рынки и расширения экспорта внутрискважинного оборудования.

По итогам осмотра экспозиции министр также поручил сопровождать заявку торгового дома «ЭКОНО-ТЕХ» из Нижневартовского района на снижение ввозной таможенной ставки для необходимого сырья. По оценке, приведенной губернатором, это в перспективе может позволить компании увеличить объем производства в три раза.

На пленарной сессии форума обсуждались развитие ресурсной базы и технологический суверенитет нефтегазовой отрасли. В Югре для дальнейшей разведки определили четыре поисковых кластера с потенциалом около 3 млрд тонн.

Также регион планирует масштабировать решения для добычи трудноизвлекаемых запасов, отработанные на Пальяновском полигоне, и продвигает на федеральном уровне инициативу по стимулированию разработки выработанных месторождений.