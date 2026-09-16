Тюменская область подготовила 1060 избирательных участков к выборам

В Тюменской области к голосованию 18-20 сентября подготовили 1060 избирательных участков. В регионе зарегистрировано 1 191 395 избирателей, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на председателя региональной избирательной комиссии Игоря Халина.

Жителям предстоит голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы. В выборах участвуют парламентские партии федерального и областного уровней: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». На выборах в областную думу также участвуют «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

«В региональных выборах участвуют 126 кандидатов, зарегистрированных по 24 одномандатным избирательным округам. 231 кандидат от 7 политических партий участвуют по единому избирательному округу», — отметил Игорь Халин.

Во всех территориальных и участковых избирательных комиссиях региона организуют видеонаблюдение. На остальных участках установят видеорегистраторы. Участки также оборудуют стационарными и ручными металлодетекторами. При подготовке к голосованию прошли совместные тренировки с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.