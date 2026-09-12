Спортсмен из Нефтеюганска Даниил Молчанов стал участником шоу «Титаны» на ТНТ

Спортсмен из Нефтеюганска Даниил Молчанов стал участником четвертого сезона спортивного шоу «Титаны» на ТНТ. Ему предстоит пройти испытания вместе с сильнейшими атлетами страны и побороться за звание главного титана России, сообщает «Югра СОК».

Ради участия в проекте Молчанов серьезно перестроил режим: усилил тренировки, наладил сон и питание, а также целенаправленно набрал мышечную массу. Дополнительной мотивацией стал призовой фонд шоу в размере 10 млн рублей.

«Для меня проект стал уникальной возможностью испытать свои силы в окружении сильнейших спортсменов и рекордсменов мира. Решение пришло мгновенно — предвкушение схватки вызвало невероятный прилив энергии и спортивного азарта», — рассказал Даниил.

Компанию ему на проекте составит еще одна представительница Югры — Кристина Резцова. В течение десяти лет спортсменка представляла регион на российских и международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде-2022 в Пекине. За карьеру Резцова стала двукратным призером Олимпийских игр, побеждала и занимала призовые места на этапах Кубка мира.

Увидеть, как югорские спортсмены проходят испытания, можно будет 13 сентября в 21:00 на телеканале ТНТ.