В Сургуте на теплопунктах устанавливают новые фильтры для воды

В Сургуте при поддержке Администрации города запускают пилотный проект по дополнительной очистке питьевой воды. Новые станции устанавливают на двух центральных тепловых пунктах на улицах Гагарина и Пушкина. Оборудование должно повысить качество водоснабжения примерно для восьми тысяч горожан — жителей 28 многоквартирных домов. Улучшения также коснутся четырех детских садов, школы, детской стоматологической поликлиники и других организаций.

«На центральных тепловых пунктах Сургута появились специальные станции для очистки питьевой воды. Это пилотный проект Городских тепловых сетей. В этом году их устанавливают на двух пунктах по улицам Гагарина и Пушкина. Производительность составляет от 50 до 70 кубических метров в час. Станции оснащены автоматической системой промывки. На одной из них предусмотрен дополнительный этап очистки - озонирование воды. Это снижает содержание железа в воде и еще раз очищает ее перед подачей потребителям», — рассказал Глава Сургута Максим Слепов.

Места для пилотного проекта выбирали с учетом технической возможности монтажа и обращений горожан. Как рассказал начальник района теплоснабжения №3 СГМУП «ГТС» Павел Черкашенко, жители периодически сообщали о цветности воды и появлении хлопьев. Перед подбором оборудования специалисты провели химический анализ воды, изучили опыт других городов и консультировались с поставщиками. Проект финансируется за счет собственных средств предприятия, общая стоимость составила около 10 миллионов рублей.

Технология подобрана специально под состав сургутской воды. Одна из ее особенностей — содержание растворенного железа. Система задерживает также марганец, механические примеси, снижает мутность и цветность.

«Данная станция состоит из семи параллельно включенных фильтров. В них загружена специальная каталитическая загрузка, которая помогает снизить содержание железа, марганца, мутности, цветности, механических примесей. То есть если что-то в исходной воде присутствует лишнее, система их задерживает. Затем производится обратная промывка, она проводится в автоматическом режиме, и накопленные загрязнения сбрасываются в канализацию. Жители получают уже чистую воду», — рассказал технический директор компании-подрядчика Николай Серебряков.

Фильтрующая загрузка многоразовая. Когда в ней накапливаются загрязнения, оборудование автоматически запускает обратную промывку: частицы удаляются в канализацию, а сама загрузка остается в фильтре. В среднем она рассчитана на несколько лет работы, а необходимость замены определяется по результатам химического анализа и качеству очистки. При этом каждый фильтр можно отключать отдельно. Это позволяет проводить регламентные работы или менять загрузку, пока остальные элементы станции продолжают очищать воду. Для жителей такие операции должны проходить практически незаметно.

По словам Серебрякова, сама вода в Сургуте хорошего качества. Периодические жалобы могут возникать после ремонтов сетей, когда при запуске оборудования со стенок труб срываются старые отложения. Дополнительная ступень очистки на ЦТП должна задерживать такие примеси перед подачей воды в дома.

Оборудование повлияет и на качество горячей воды. На тепловом пункте уже очищенная холодная вода поступает в теплообменник, где нагревается до необходимой температуры.

Монтаж одной системы занимает около двух недель. После установки проводят испытания на герметичность, промывку, химические и бактериологические анализы. После запуска специалисты планируют наблюдать за работой оборудования как минимум в течение года, оценить технический результат и экономическую эффективность. По итогам пилотного проекта будет решаться вопрос о возможной установке подобных систем на других тепловых пунктах Сургута.

При поддержке Администрации Сургута