Ни один ресторан Сургута и Югры не вошел в лонг-лист премии WHERETOEAT Урал 2026

Ни один ресторан Сургута не вошел в лонг-лист Международной ресторанной премии WHERETOEAT по Уральскому федеральному округу в 2026 году. Более того, в опубликованном перечне нет заведений ни из одного города Югры. Оргкомитет премии представил большой список ресторанов, претендующих на дальнейшее участие в рейтинге WHERETOEAT Урал. Основную часть перечня составляют заведения Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

В списке есть рестораны не только из региональных столиц. В частности, представлены Нижний Тагил, Магнитогорск, Миасс, Верхняя Сысерть, Камышлов, Златоуст и Тобольск. При этом Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск и другие города Югры в лонг-листе не представлены. Таким образом, весь регион остался без ресторанов-претендентов на попадание в дальнейшие этапы премии.

Тюменские заведения, напротив, представлены широко. Среди них «#СибирьСибирь», 15/86 Asia, Assado, Bake Up, Talk, Brasserie Lambic, Tehnikum, Brew’s Lee, UMI, Clou и другие.