В Югре задержали курьера мошенников, забравшего у женщины 9,5 млн рублей

В Югре полицейские задержали 28-летнего жителя Кургана, который, по версии следствия, забрал у 52-летней женщины 9,5 млн рублей и передал деньги организаторам мошеннической схемы. Сам курьер обещанные ему 50 тысяч рублей так и не получил. Об этом сообщает УМВД Югры.

Женщина обратилась в полицию в мае 2026 года после того, как поняла, что ее обманули. По данным ведомства, неизвестный связался с югорчанкой через мессенджер и представился сотрудником правоохранительных органов. Для убедительности он отправил поддельный документ с ее паспортными данными. В течение трех недель мошенники запугивали женщину возможной уголовной ответственностью, угрожали оформить кредиты на ее дочь и убеждали, что сбережения якобы необходимо снять для «проверки Центральным банком».

В результате югорчанка сняла в банке в Сургуте все свои накопления — 9,5 млн рублей. Пакет с наличными она передала неизвестному мужчине возле одной из школ. Только спустя два дня женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого курьера. Им оказался 28-летний житель Кургана, который после задержания рассказал следователям о схеме передачи денег.

По его словам, в начале июня он откликнулся на предложение о «легком заработке» по доставке документов. Куратор дал ему деньги на смартфон и указал место, где из тайника нужно было забрать SIM-карту. После этого мужчина на такси отправился по маршруту Курган — Сургут — Федоровский. При встрече с женщиной в Федоровском он назвал заранее полученное кодовое слово и вымышленное имя, после чего забрал пакет. Как утверждает задержанный, уже в дороге он понял, что внутри находятся не документы, а крупная сумма наличных.

Вернувшись в Курган, мужчина по указанию куратора оставил деньги в лесополосе по присланным координатам и отправил фотоотчет. После этого предполагаемый организатор заблокировал его в мессенджере и не выплатил обещанные 50 тысяч рублей.

Следственный отдел ОМВД России по Сургутскому району возбудил уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Курьера заключили под стражу. Полицейские продолжают устанавливать организаторов схемы и других возможных участников.