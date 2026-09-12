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​Не футболить проблему

Снос дворовой площадки — типичная история, когда все исполняли букву закона, о а людях забыли

​Не футболить проблему
Карикатура И.Кийко

Футбольное поле во дворе на стыке Мира, 19 и Лермонтова, 4/2 было снесено. Выяснилось, что некие жители улицы Мира пожаловались на его плохое состояние в прокуратуру. На что прокуратура сказала: «Раз у вас плохое состояние площадки, значит, надо ее снести». К тому же, оказалось, что она не принадлежит ни управляющей компании, ни городу, никому.

На самом деле сказочка наша вечная русская: заставь дурака богу молиться — и снесем мы все, что только можем снести. Ведь все очень просто: вместо того чтобы, обнаружив проблему — не самую страшную, я так понимаю, проблему в жизни Сургута, — подумать, как сделать гражданам хорошо, чтобы они твоим действиям радовались и тебе в зачет пошла бы хорошая работа, забота о дворе, о людях, о детях, коммунальщики наши сделали все прямо наоборот. Они сначала уничтожают, потому что у них бумажка на руках, там что-то прокуратура написала, а потом будут изображать мысль на лице и в закромах своего разума искать решение.

Тут-то вопрос вообще стоит: не соблюсти глупую букву закона. Ведь не все же законы правильные, не все же законы хорошие. Вот тот самый случай, когда надо взять и изменить законы. Я не думаю, что на уровне города Сургута это какая-то непреодолимая проблема.

В городе Сургуте таких пустырей, кстати, наверное, не один, и не 22 — почему, используя это как прецедент, не поправить местное законодательство, местные нормы? Не вступить в переговоры с контролирующим органом, то бишь прокуратурой?

Причем мы видим эксцесс исполнителя. С бюрократическим объяснением жители этого двора получают информацию. За которой не следует: «Такого-то числа у вас будет спортивная площадка». Там есть: «Вы можете путем создания чего-то…» Там какая-то загогулина, неисполнимая, безусловно, что люди это не преодолеют. Люди прийти на собрание собственников жилья не в состоянии. Возьмите вы в таких-то вопросах на себя инициативу. Ведь у вас программа благоустройства дворов прописана, вы же за нее отчитываетесь.

Площадка нужна как пространство, где горожане могут проводить свое время. А город должен это пространство расширять, развивать и предоставлять не только в виде тротуаров, улиц, скверов, парков, но и в том числе в виде уютных и востребованных дворовых пространств.

Мой любимый пример. Стоял у нас паровоз у парка «Нефтяник» чуть не лет 20. И вдруг он исчез. Потому что во время прохождения документов по аренде земельного участка между предпринимателем и работниками департамента имущественных отношений и земельных возник какой-то спор-недоразумение. Все это привело к достаточно уже эмоциональному разговору между двумя сторонами, и что выбрала чиновничья сторона? Она выбрала самый простой путь. По закону нет продления — до свидания. И вот кому сделали коммунальщики хорошо, спрашивается? Кому? А по бумажкам у них все абсолютно было законно, чисто, прекрасно. А по сути должно было быть так: разговаривать с предпринимателем, подготовить документы и сохранить паровоз в этом месте. Потому что он был украшением городского пространства, и никто с этим не поспорит.

Вот то же самое мы с футбольным полем имеем. Нулевое творчество в подходе при решении возникающих повседневных забот граждан. И прятанье за бумажку. Вот и все.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 335, комментариев: 0
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