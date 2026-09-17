Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах 18-20 сентября

Президент России Владимир Путин 16 сентября призвал граждан принять участие в выборах депутатов Госдумы, региональных законодательных собраний и органов местной власти. Голосование пройдет 18-20 сентября, сообщает «Ведомости» со ссылкой на видеообращение главы государства.

«В строгом соответствии с законом и в установленные сроки состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции», — подчеркнул президент.

Президент заявил, что участие в выборах имеет значение для определения того, какие политические силы будут представлять интересы граждан в Государственной думе, региональных парламентах и на муниципальном уровне. Владимир Путин также выразил уверенность, что победу на выборах одержат «самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России».

В завершение обращения президент вновь призвал граждан проголосовать и заявил, что результаты выборов должны продемонстрировать «зрелость и стойкость российского общества». «Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», — заявил Путин.

Жители Сургута 18-20 сентября будут голосовать за депутатов парламентов четырех уровней — города, региона, Тюменской области и Государственной думы.