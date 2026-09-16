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МЧС Югры объявило штормовое предупреждение для запада региона, Сургут накроет непогодой днем позже

МЧС Югры предупредило о ливнях 17 сентября, в Сургут дождь придет чуть позже

МЧС Югры объявило штормовое предупреждение для запада региона, Сургут накроет непогодой днем позже
Фото siapress.ru

Западную часть Югры 17 сентября накроют сильные дожди, а до Сургута непогода доберется на день позже — в пятницу, 18 сентября. О неблагоприятной погоде предупреждают РСЧС и региональное управление МЧС. «Непогода затронет Березовский, Кондинский, Октябрьский, Советский и Ханты-Мансийский районы; города Нягань, Югорск, Урай, Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Сильный дождь на западе региона прогнозируют днем 17 сентября. В целом по Югре ночью ожидаются небольшой дождь и туман. Юго-восточный ветер составит 3-8 м/с, температура — от +6 до +11 градусов, местами около 0.

Сургут 17 сентября в предупреждение о сильном ливне не входит. Но непогода придет и туда — по прогнозу на 18 сентября, дождь в городе ожидается в течение суток. Температура будет колебаться в районе +12 / +14 градусов, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.


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16 сентября в 19:35, просмотров: 769, комментариев: 0
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