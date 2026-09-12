Топ-10 самых состоятельных кандидатов на выборах в Югре

Избирательные комиссии опубликовали данные о доходах и имуществе всех кандидатов в депутаты на нынеших больших выборах. Редакция СИА-ПРЕСС изучила эти сведения о предендентах в думы Сургута и Югры, а также Тюменской области и Государственную думу от нашего региона, и составила топ-10 самых состоятельных кандидатов по итогам их доходов за 2025 год. Стоимость недвижимости, транспорта, ценных бумаг и долей в бизнесе не оценивалась и к доходу не прибавлялась.

Совокупный доход первой десятки превысил миллиард рублей. Более половины этой суммы приходится всего на двух кандидатов-бизнесменов из топа этого рейтинга.

10. Владимир Харлов — 29,7 млн рублей

Генеральный директор и совладелец ООО «Селена» Владимир Харлов выдвинут ЛДПР в думу Югры от Югорска. За 2025 год кандидат задекларировал 29,7 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок площадью 119 квадратных метров, 1/8 доли в квартире площадью 98,6 квадратного метра, автомобили Toyota Sequoia 2019 года и Chevrolet Tahoe 2023 года, а также снегоход Lynx 69 Ranger 900 ACE.

9. Владимир Болотов — 37 млн рублей

Председатель Сургутской торгово-промышленной палаты, бизнесмен и действующий депутат городской думы Владимир Болотов баллотируется от «Единой России» на свой четвертый парламентский срок. Его доход за 2025 год составил 37 млн рублей. Из недвижимого имущества в опубликованных сведениях указана квартира площадью 82,4 квадратного метра.

8. Екатерина Корикова — 46,9 млн рублей

Индивидуальный предприниматель и депутат думы Березовского района Екатерина Корикова баллотируется от ЛДПР на выборах в думу Югры. За год она получила 46,9 млн рублей. Кандидат задекларировала два земельных участка площадью 566 и 1221 квадратный метр, а также жилой дом площадью 323,4 квадратного метра.

7. Виктор Пономарев — 49 млн рублей

Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром трансгаз Сургут» и действующий городской депутат Виктор Пономарев идет от «Единой России» в думу Сургута.

Его доход за 2025 год составил 49 млн рублей — это топ-1 среди всех кандидатов в сургутский парламент. Пономарев указал в декларации шесть земельных участков общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров, два жилых дома площадью 93 и 420 квадратных метров и две квартиры. Площадь квартир составляет 50,7 и 285,1 квадратного метра, во второй кандидату принадлежит треть.

6. Сергей Андрианов — 56,1 млн рублей

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Андрианов баллотируется от «Единой России» в окружную думу от Югорска. Сейчас он является депутатом думы этого года.

Доход Андрианова за 2025 год составил 56,1 млн рублей. В собственности кандидата находятся три квартиры площадью 57,2, 86 и 107,5 квадратного метра и автомобиль Lexus LX570 2021 года.

5. Константин Айдаков — 59,2 млн рублей

Генеральный директор ООО «ЮграТрансСервис» и депутат думы Нягани Константин Айдаков участвует в выборах от «Справедливой России». Он баллотируется в Тюменскую областную думу от Югры, а также в Госдуму от западной части Югры.

В сведениях, опубликованных для кампании в Тюменскую областную думу, указан доход чуть более 59,2 млн рублей.При этом в документах по выборам в Госдуму отражалась другая сумма дохода — около 11,4 млн рублей. Кандидат задекларировал девять земельных участков, два жилых дома, шесть квартир и крупный парк транспорта: 13 легковых автомобилей, грузовые автомобили, автобусы и специальную технику.

4. Павел Завальный — 62,6 млн рублей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный вновь баллотируется в федеральный парламент от «Единой России». Его доход за 2025 год составил 62,6 млн рублей. В собственности Завального находятся два земельных участка в Краснодарском крае, два жилых дома площадью 706 и 164,5 квадратного метра, две московские квартиры общей площадью 483,7 квадратного метра, два машино-места, нежилое помещение и автомобиль Geely Tugella 2023 года.

На 44 банковских счетах кандидата находилось около 259,3 млн рублей. Он также указал 4500 акций Сбербанка, 226 801 акцию «Газпрома», облигации российских компаний общей номинальной стоимостью порядка 280,2 млн рублей и клиринговые сертификаты участия.

3. Олег Ваховский — 89,6 млн рублей

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» и депутат Тюменской областной думы Олег Ваховский выдвинут «Единой Россией» в думу Югры от Сургута. Доход кандидата за 2025 год составил 89,6 млн рублей. Олег Ваховский задекларировал два земельных участка площадью 625 и 352 квадратных метра и три квартиры площадью 107,2, 76,3 и 85,9 квадратного метра.

2. Андрей Осадчук — 214,3 млн рублей

Индивидуальный предприниматель и действующий депутат думы Югры Андрей Осадчук баллотируется от «Единой России» от Нягани. За 2025 год кандидат получил 214,3 млн рублей. В его собственности находятся 11 земельных участков, включая участки площадью 18,5 и 11,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 643,3 и 171 квадратный метр и две квартиры площадью 122,5 и 81,7 квадратного метра.

Осадчук также указал в декларации 21 транспортное средство. В перечень входят Lexus RX350, грузовая и специальная техника марок JCB, Shacman и Tadano, а также автокран.

1. Александр Петерман — 371,7 млн рублей

Первое место с большим отрывом занимает президент ООО «Корпорация “Славтэк”» Александр Петерман. Он идет от «Единой России» в думу Югры от Нижневартовска. Доход Петермана за 2025 год составил 371,7 млн рублей.

Кандидат задекларировал пять земельных участков общей площадью более 27 тысяч квадратных метров и семь единиц транспорта. В перечне находятся вертолет EC 130 T2, катер Boulton, снегоход Yeti Pro V 800 Army Lynx, внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и ARGO Avenger.

Сведения актуальны на 12 сентября 2026 года и основаны на данных, опубликованных в ходе избирательных кампаний. Сам по себе годовой доход не равен размеру состояния: в рейтинг не включалась возможная рыночная стоимость недвижимости, транспорта, бизнеса и ценных бумаг.