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​Кто заплатит за безопасные остановки для сургутский школьников?

Дума Сургута ищет способ сделать остановки на дачах безопасными для школьников

​Кто заплатит за безопасные остановки для сургутский школьников?
Фото: siapress.ru

В Сургуте проверили 37 мест посадки и высадки детей, которых доставляют в школы на специальных автобусах. На 16 остановках выявили 23 замечания. Большую часть должен устранить город, еще пять относятся к территориям дачных кооперативов. О результатах работы рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова на заседании комитета Думы по социальной политике.

Что уже исправили

Из 23 замечаний 18 относятся к зоне ответственности городской дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, еще пять – к дачным кооперативам.

По словам Коршуновой, 11 нарушений, которые не требовали значительных финансовых затрат, уже устранили. Речь идет, в частности, об установке и приведении в порядок дорожных знаков, ямочном ремонте на подходах к остановочным павильонам и удалении граффити.

Еще по семи замечаниям работы продолжаются.

В этом году новые остановочные комплексы планируют установить в поселках Финский и Таежный. На улице Прибрежной два павильона с разбитыми стеклами заменят на ранее демонтированные с улично-дорожной сети конструкции.

Пионерную готовят к капитальному ремонту

Отдельный блок проблем связан с улицей Пионерной и остановкой «Кедровый-2». Здесь остаются три замечания: необходимо отремонтировать проезжую часть, обустроить тротуар и освещение остановочного комплекса.

Сейчас идет проектирование капитального ремонта Пионерной с устройством тротуаров и остановочных пунктов. Завершить проектные работы должны до 30 октября 2026 года.

Сам ремонт рассчитывают провести в 2027 году, но только при условии выделения финансирования округом.

Также в планах на 2027 год – приведение в нормативное состояние двух существующих остановочных площадок с подходами на улице Прибрежной возле ТСТ «Дорожник».

В ПСОК №8 обещают переход и искусственные неровности

Еще один проблемный участок – остановка в районе ПСОК №8. Для нее департамент городского хозяйства уже разработал схему организации дорожного движения, которую согласовала Госавтоинспекция.

После подключения линии уличного освещения здесь должны оборудовать пешеходный переход и искусственные неровности. В администрации рассчитывают выполнить работы до конца 2026 года.

Эту проблему депутаты поднимали еще весной. В марте Дмитрий Нечепуренко говорил, что отсутствие полноценного освещения не позволяет обустроить переход, а дети вынуждены ждать школьный автобус в небезопасных условиях.

Кто должен обустраивать остановки на дачах

Самая сложная часть вопроса касается пяти замечаний на территориях дачных кооперативов. Именно здесь на заседании возник спор о том, кто должен обеспечивать необходимые условия для безопасной посадки и высадки школьников.

Депутат Эмилия Трапезникова считает, что ответственность должны нести в том числе председатели кооперативов: «Председатели кооперативов тоже должны нести ответственность в рамках своих полномочий за проживающих там людей, за собственников и обеспечивать безопасность детей, так же как администрация города. Вы обеспечиваете подвоз детей в школу, но забираете детей оттуда, где, по сути, место для посадки не предусмотрено».

По ее мнению, работа не должна заканчиваться после того, как председатель кооператива отказался заниматься проблемой. Трапезникова предложила подключить к переговорам депутатов, поскольку дачные территории есть практически в каждом избирательном округе.

В администрации ответили, что подобные встречи уже проводились.

«Совещание мы уже проводили. Дмитрий Нечепуренко у нас присутствовал, по-моему, даже на двух совещаниях. Особого рвения у председателей нет», – сказала Коршунова.

Депутат Владимир Болотов предложил изменить подход к работе с нарушениями на территориях дачных кооперативов. По его мнению, предписания Госавтоинспекции в таких случаях должны получать сами кооперативы, а не город.

«У нас было несколько десятков предписаний, мы их устраняли. У меня настойчивое пожелание, чтобы такие предписания ГИБДД выдавала кооперативам. С установлением административной ответственности. Это резко повысит мотивацию председателей», – отметил Болотов.

«Дети – это ответственность города»

Дмитрий Нечепуренко с таким подходом не согласился. По его словам, проблема значительно глубже нежелания председателей тратить деньги.

«Сегодня председатели, как правило, в наследие получили эти кооперативы, которые или банкроты, или вообще не имеют границ общего пользования, и много других проблем, с которыми они самостоятельно справиться не смогут. Поэтому здесь однозначно нужна помощь органов власти», – заявил депутат.

Нечепуренко обратил внимание и на финансовую сторону вопроса. Если в кооперативе 500 домов, а школьным автобусом пользуются дети лишь из 10-15 семей, убедить всех собственников оплатить строительство остановки будет сложно.

«Нужно обязать всех сложиться и построить этот остановочный павильон, благоустроить и так далее. Другие люди не согласны с этим. И это ответственность города. Дети – это ответственность города. Десять домов эту ношу не потянут», – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что ранее просил администрацию проработать возможность выделения из земель дачных кооперативов участков, которые могли бы перейти в муниципальную собственность. Тогда город получил бы возможность оборудовать на них остановки и безопасные места посадки и высадки детей.

Коршунова отметила, что для этого необходимо решение собрания собственников. Кроме того, остановочными комплексами пользуются не только школьники, но и сами жители кооперативов.

Несмотря на разногласия в вопросе ответственности, Дмитрий Нечепуренко и Владимир Болотов в итоге высказались за проработку механизма, который позволил бы властям изымать участки земли для создания безопасных остановок и подъездов к ним.

Проблему обсуждают не первый год

К вопросу безопасности школьных остановок Дума возвращается регулярно. Еще в 2023 году СИА-ПРЕСС писал о нарушениях на школьных маршрутах: среди проблем назывались отсутствие остановок, освещения и заездов для автобусов. К тому моменту город устранил замечания на семи маршрутах.

Весной 2026 года депутаты вновь обсуждали проблему. Тогда девять остановок не соответствовали требованиям, а администрация объясняла, что не может устанавливать павильоны на чужих земельных участках.

После нового обследования часть замечаний уже устранили, еще по нескольким работы продолжаются. При этом вопрос с обустройством безопасных остановок на территориях дачных кооперативов пока остается открытым. Вернуться к его обсуждению депутаты планируют в феврале уже новым составом Думы.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 171, комментариев: 0
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