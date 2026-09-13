​Как Сургут потерял один из главных городских праздников, и как его вернуть

Еще несколько лет назад первые выходные сентября в Сургуте превращались в большой городской праздник с концертами известных артистов и массовыми мероприятиями. Теперь День работников нефтяной и газовой промышленности практически исчез из городской жизни.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему градообразующие компании перестали проводить большие праздники, может ли город сам стать организатором нового фестиваля, как нефтяники и газовики могли бы участвовать в нем в качестве партнеров и почему профессиональный праздник способен снова стать важным культурным событием для всего Сургута.

Дмитрий Щеглов: Помнит ли кто-нибудь, что в Сургуте когда-то первые выходные сентября полностью были заняты очень крутым городским фестивалем с точки зрения организации и музыки? Так оно и было. Это было примерно до 2018-2019 года, а с тех пор как-то слегка затухло. Речь о Дне работников нефтяной и газовой промышленности. Что с ним случилось, когда ждать возвращения и что будет, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Недавно мы озаботились публикацией на тему того, какова у нас нынче в этом году программа на День нефтяной и газовой промышленности. Посмотрели и выяснилось, что никакой программы, собственно, нет. Если в какие-то города Югры приехал хотя бы хор Турецкого, то в Сургуте даже ни одного толкового массового мероприятия, никакой тусовочки, никакой даже шашлычной посиделки на центральной площади не образовалось.

И мы выпустили обзор топ-5 самых ярких, красочных празднований Дня нефтяника и газовика за последние 25 лет. Вы можете его почитать на siapress.ru, ссылка будет в описании. И там совершенно феерический набор фамилий и названий людей и групп, которые приезжали в Сургут по приглашению Газпрома и Сургутнефтегаза. Там Валерий Меладзе, «ВИА Гра», Леонтьев, «Уматурман». В общем, перечислять их можно долго, можете зайти почитать. «Чайф» — один из последних, где я лично был, последний, который я помню.

Тарас, как бы ты оценивал эту историю с угасанием праздника нефтяников и газовиков и, что, наверное, еще более важно, это навсегда уже? Мы уже полностью этот праздник потеряли или какая-то возможность его реинкарнации все-таки еще остается?

Т.С.: Я думаю, мы это с тобой никогда не узнаем, и вряд ли это даже знают организаторы этих праздников. Наверное, первая причина, которую они бы назвали, я имею в виду наше главное предприятие Сургутнефтегаз, связана с организацией безопасности населения. Тут понятно. Вот в эти самые минуты сейчас в Сургуте объявлена очередная беспилотная опасность, режим угрозы атаки беспилотника и даже второе сообщение. Наверное, ссылка на то, что публичные мероприятия представляют собой теперь определенную опасность в связи с этим всем. С другой стороны, тенденция-то действительно наметилась достаточно давно. Потихонечку, потихонечку.

Д.Щ.: Да, газовики в 2019 году уже прекратили. То ли в 2018-м, то ли в 2019-м. Нефтяники чуть позже. А потом пришел ковид, и оно уже все по умолчанию заглохло, в принципе. И в 2022 году еще раз попробовали провести, там была Чичерина и «Крематорий», и все. И это была как будто бы такая финальная агония, после чего все дело ушло в полное отсутствие мероприятия.

Т.С.: С газовиками там ситуация более ясная, мне так представляется. Обе наши газпромовские компании находились в процессе реорганизации, если мы помним, и, наверное, просто им было не до этих мероприятий. По Сургутнефтегазу, опять, я не знаю, могу только предположить. Может быть, эти расходы стали неинтересны компании, возможно. Может быть, качество коммуникации между городскими властями на том еще этапе, когда мы стали наблюдать эту тенденцию с нефтяниками и газовиками, ухудшилось. Может быть, надо было это как-то генерировать, модерировать, продолжать.

В любом случае столица одной из крупнейших нефтегазовых компаний, штаб-квартира Сургутнефтегаза и город, где размещено две региональных штаб-квартиры Газпрома, мог бы каким-то образом использовать этот профессиональный праздник для создания такого достаточно интересного брендового фестиваля. Текущие проблемы с угрозой безопасности — это одна вещь, но другая — использовать каждую возможность брендирования культурных событий. Наконец, День города мы же проводим, все равно люди на улицы выходят и радуются, есть мероприятия, концерты.

И мы много говорили о том, что помимо Дня города должны быть массовые мероприятия культурно-развлекательного такого, развивающего, что ли, содержания, связанные с некоторыми другими праздниками. Понятно, Пасха, Рождество, все это тоже надо использовать для того, чтобы делать пребывание людей на улице интересным и содержательным. Это всевозможные ярмарки, это всевозможные фестивали. Вот «Урожай года» тоже, опять-таки, прекрасный образец того, как можно использовать сезонный фактор для того, чтобы объединять людей на улице.

Д.Щ.: Вот и на этой неделе будет на выходных, 12-13 числа, фестиваль «Товары земли Югорской». Там еще какое-то мероприятие с концертом будет, но это опять будет сборище торговцев на главной центральной площади нашей пресловутой. И в прошлый раз там 60 000 человек прошло через это мероприятие. То есть массовые мероприятия так или иначе проходят в Сургуте.

Т.С.: Это отлично. Вот мы видим: там, где город, городская власть эти процессы стимулирует и модерирует их, что-то получается. Значит, мы имеем дело с потерей интереса к празднованию Дня нефтяника и газовика со стороны градообразующих компаний. Тут надо просто разбираться. В конце концов, если нефтяники твердо решили больше этим не заниматься, наверное, мы праздника не увидим.

С другой стороны, ведь праздник не должен носить характер чисто ведомственного праздника, хоть и доступного для всех горожан. Может быть, городу идти дальше в политике развития городского культурного живого пространства и использовать как повод День нефтяника и газовика для того, чтобы создавать собственный городской праздник. Возможно, формат взаимоотношений при этом поменяется. Здесь будет уже город инициатором и заказчиком мероприятия, а Сургутнефтегаз, два Газпрома будут партнерами мероприятий. Позиции, роли меняются.

И тогда из организатора и финансиста стопроцентного, на котором висит вся ответственность, включая, кстати говоря, достаточно серьезные мероприятия по обеспечению безопасности, будет висеть на городе, что логично, потому что муниципальные власти обеспечивают безопасность граждан во время массовых мероприятий. А градообразующие компании будут выступать спонсорами этих мероприятий в том или ином объеме, скажем так, соучастниками этих мероприятий. Может быть, вот этим путем можно пойти.

Но самое главное, конечно же, День работника нефтегазовой промышленности в Российской Федерации, хоть формально и считается профессиональным и ведомственным праздником, по факту это праздник почти что национальный. Потому что нефтегаз — это наше все. Благодаря этим полезным ископаемым наполняется бюджет, развивается государство, функционируют государственные институты. Соответственно, в одном из главных мест нефтедобычи и газа, транспортировки, переработки неразумно отказываться от такого замечательного повода зафиксировать эту важность нефтяной и газовой промышленности для страны и, соответственно, для нашего региона.

Вот что можно сделать с будущего года? Можно сейчас уже между городской и региональной властями отработать какой-то контакт с нефтяниками, с газовиками. Как я понимаю, у «Газпром трансгаз Сургута» есть большое желание вообще как-то участвовать в городских социальных мероприятиях, проявлять себя как социально ориентированную компанию. Мне кажется, это вообще прекрасно. Это такой возврат к тем замечательным временам, когда Газпром в Сургуте, еще тогда тот один большой Газпром, потом он разделился.

Д.Щ.: Да, был Сургутгазпром.

Т.С.: Там был условно Газпром Важенина — переработка, Газпром Иванова — транспортировка, Сургут трансгаз. И вот этот Газпром очень активно помогал городу в осуществлении многих культурных, социально значимых проектов.

Это сейчас наблюдается, возврат к этой политике с новым руководством Газпрома, с господином Ваховским в частности. Мне кажется, что эта тенденция просматривается. Ее, конечно, город должен поймать и всячески поощрять и развивать. Не для того, чтобы сделать из Газпрома дойную корову очередную. Ведь многие проекты можно осуществлять совместно, просто интеллектуально синергироваться и идти вперед. И тогда культурное пространство города будет оживать.

Вот, в частности, кто приютил наш бездомный сургутский драмтеатр?

Д.Щ.: «Камертон»?

Т.С.: «Камертон». Вот город не смог найти площадки для сургутского театра. Ни филармония не смогла найти, ни нефтяники, например, с ДИ «Нефтяник». «Камертон». Ну вот вам, пожалуйста, синергия. Можно вот так идти дальше, многие другие проекты.

И поэтому, мне кажется, культурная часть нашего городского управления должна предложить и нефтяникам, и газовикам такой интересный, вкусный формат взаимодействия, при котором они с удовольствием пошли бы в партнерские отношения с городской властью, и будущий праздник мы бы не просохатили. А тут, видимо, нефтяники и газовики по тем или иным причинам отказались от мероприятия. Город к этому не готов был, занят своими задачами. И прошло мимо, прошло мимо.

И потом надо понять, что День нефтяника — это не обязательно какой-то гоп-ца-ца на центральной площади, с какими-то артистами класса B и C, и даже D иногда. Это должна быть громкая культурная акция. То есть это может быть подведение каких-то итогов, городских, профессиональных, внутрикорпоративных итогов, которые выносятся на городскую публику. Вручение наград, вручение госнаград. Вот так вот перед людьми на улице, чтобы губернатор присутствовал, чтобы мэр присутствовал, лучшая бригада, лучший коллектив. Что-то такое, чтобы показывать горожанам, что наши нефтяники и газовики, они живут не в своем замкнутом мире, а они развернуты в сторону всего города. Ведь, по сути, город и его жители являются обслуживающей структурой для нефтяников и для газовиков. Вот это надо учитывать.

Плюс какой-то праздник, плюс, может быть, какой-то фестиваль. А может быть, это должен быть какой-то городской фестиваль многомесячный, который начинается где-нибудь весной, в Праздник труда, условно говорю, продолжается в День города и заканчивается, финишируется каким-то итоговым актом в День нефтяника. Интересная тема? Наверное, интересная. То есть можно подумать о цели этого фестиваля — показывать трудовые достижения города на том-то поприще, на том-то поприще, на том-то поприще.

Не забываем, что у нас еще между этим всем есть еще и День строителя, важнейший для Сургута праздник, потому что Сургут, наверное, не в меньшей степени город строителей, чем нефтяников. Потому что без строителей не было бы здесь всего. На пустом месте в тайге с нуля возник огромный город. Вот такие вещи вот так приходят в голову, когда мы рассуждаем на эту тему.

Д.Щ.: Не ошибусь ли я, если скажу, что, кажется, 2027 год будет 50-летием Сургутнефтегаза и Газпром трансгаз Сургута? Потому что, насколько я помню, в 2012 году они праздновали 35 лет. Да, потому что они, по-моему, 1977 года. В общем, приближается явно большой юбилей у обоих крупнейших наших градообразующих предприятий. Так что это еще более актуализирует и повышает ценность самой идеи возвращения праздника и возвращения, так сказать, работы совместной города и наших нефтяников-газовиков над культурной, событийной и в целом такой гуманитарной сферой в нашем городе.

Т.С.: Может быть, но здесь должен быть просто нормальный контакт, причем заблаговременно отработанный, с планированием. То есть готовиться к будущему Дню нефтяника надо сегодня. Вот сегодня идти, разговаривать, вообще спрашивать, чего вам надо, какая помощь со стороны города или какая организация со стороны города, почему вы отказались, понять эту причину и устранить ее, извините за тавтологию глупую, причины этой причины и двигаться дальше.

Д.Щ.: Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, высказывайтесь, что вы думаете по поводу ситуации с Днем нефтяной и газовой промышленности в Сургуте, как его возрождать, что бы вообще вы видели в плане возрожденного этого праздника, что вы хотели там видеть. И вместе про это поговорим, может быть, мы натолкнем людей, принимающих решения, на какие-то конструктивные мысли по этому поводу. Расшифровку этого разговора вы, как всегда, прочитаете на siapress.ru, ссылка, как всегда, в описании. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.