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​Сургутяне четко дают понять, что хотят жилье более высокого качества и класса. Показываем на цифрах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как за год изменились предпочтения сургутян на рынке жилья

​Сургутяне четко дают понять, что хотят жилье более высокого качества и класса. Показываем на цифрах // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте основная часть сделок с недвижимостью по-прежнему приходится на стандартное жилье, однако растет интерес к комфорт-классу и небольшим квартирам. Что сегодня выбирают сургутяне и что происходит в разных сегментах рынка – в обзоре СИА-ПРЕСС.

Меньше комнат – больше спроса

Главное изменение этого года – рост популярности однокомнатных квартир. За восемь месяцев 2025 года на них приходилось 41,2% всех сделок, а за тот же период текущего года – уже 46,4%. Такие данные приводит сургутский филиал компании «Этажи». Одновременно доля двухкомнатных квартир снизилась с 43,3% до 39,4%, трехкомнатных – с 12,7% до 12,2%.

«Однокомнатная квартира сегодня выступает наиболее универсальным продуктом: она подходит как покупателям, приобретающим жилье для собственного проживания, так и тем, кто рассматривает недвижимость как инвестиционный актив», – объясняет руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Евгений Лисенков.

В целом количество сделок с одно- и двухкомнатными квартирами за восемь месяцев этого года оказалось примерно на 64% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

На фоне роста спроса однушки в новостройках стали дешевле: средняя стоимость квадратного метра за первые семь месяцев 2026 года составила 140 тысяч рублей против 160 тысяч годом ранее. На вторичном рынке цена сохранилась на уровне 116 тысяч рублей за «квадрат».

Комфорт уже не роскошь

Сургутяне стали активнее покупать жилье комфорт-класса. Количество сделок в этом сегменте за год увеличилось примерно в 2,4 раза. Причем рост фиксируется сразу среди квартир разной комнатности. В «Этажах» связывают рост спроса в том числе с тем, что в Сургуте становится больше ЖК с благоустроенными общественными пространствами, закрытыми дворами и современными планировками.

«Рост спроса на комфорт-класс может быть связан с эффектом расширения предложения: застройщики выводят на рынок больше проектов с повышенным уровнем качества, а покупатели, в свою очередь, получают возможность выбирать между большим количеством вариантов и постепенно меняют свои потребительские предпочтения», – отмечает Лисенков.

При этом сам комфорт-класс – понятие довольно широкое. Ранее СИА-ПРЕСС подробно разбирал, чем отличаются друг от друга эконом-, комфорт-, бизнес- и премиум-классы жилья.

Скромная доля бизнес-класса

Еще заметнее в относительных цифрах вырос бизнес-класс, хотя его доля на рынке Сургута остается небольшой. Если за восемь месяцев 2025 года на него приходилось около 0,2% сделок, то в 2026 году – уже 1,2%.

Изменилась и структура спроса внутри бизнес-класса. В прошлом году однокомнатные квартиры здесь практически не интересовали покупателей, а сейчас именно на них приходится основная часть спроса. Двухкомнатные квартиры также находят покупателей, а вот трехкомнатные в этом году пока не продавались.

Старый добрый стандарт

Несмотря на относительный рост более дорогих сегментов, говорить о массовом переходе сургутян на комфорт- и бизнес-класс пока рано. Около 86% всех сделок за январь-август 2026 года пришлось на квартиры в статусе эконома. Годом ранее его доля составляла почти 89%.

Стандартное жилье стало занимать меньшую долю рынка, но число сделок с ним при этом выросло примерно на 59%. В основном этот сегмент представлен вторичным жильем.

Кстати, вторичное жилье в Сургуте в этом году стало привлекать больше покупателей. Особенно заметна «новая вторичка» – квартиры в недавно построенных домах. Летом стоимость квадратного метра в этом сегменте оказалась выше, чем в новостройках: 151,7 тысячи против 145 тысяч рублей.

«Стандарт-класс еще долго будет оставаться фундаментом рынка благодаря своей массовости и относительной доступности. Однако текущая динамика показывает, что структура спроса становится более сложной: покупатель все чаще готов выбирать не просто квадратные метры, а качество жилой среды, даже если это означает переход в более высокий класс жилья», – резюмировал Евгений Лисенков.

А если бы можно было выбирать

В качестве идеального жилья 68% россиян видят собственный дом и только 28% – квартиру, следует из данных ВЦИОМ.

В Сургуте возможности такого выбора пока ограничены. СИА-ПРЕСС неоднократно поднимал проблему развития индивидуального и малоэтажного жилья. Еще в 2024 году мы обращали внимание, что на 2025 год в городе предусмотрели всего десять участков под ИЖС. В начале 2026 года власти уже говорили о возможности малоэтажной застройки в поселке Юность, однако в целом новые территории по-прежнему в значительной степени ориентированы на многоквартирное строительство.

Совсем недавно СИА-ПРЕСС разбирал опыт Сургутского района, где механизм КРТ используют в том числе для строительства домов меньшей этажности и плотности. Этот пример показывает, что КРТ не обязательно должно означать очередной квартал высоток.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 284, комментариев: 0
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