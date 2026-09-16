Аэропорт Сургута ждет большое расширение в ходе капремонта на 4,5 года

В аэропорту Сургута планируют почти вдвое увеличить число стоек регистрации, расширить зоны досмотра и ожидания, а также добавить парковочные места. Концепцию капитального ремонта аэровокзального комплекса обсудили на совещании под руководством заместителя губернатора Югры Азата Ислаева, сообщает «Стройкомплекс Югры».

По проекту число стоек регистрации увеличат с семи до 16. На входе в терминал вместо двух каналов досмотра появятся пять, а также отдельный проход для встречающих. В зоне предполетного досмотра предусмотрено шесть каналов вместо двух. Стерильную зону ожидания вылета планируют увеличить с 632 до 1 685 квадратных метров. Количество телетрапов вырастет с двух до четырех. Для доступа на второй этаж установят три лифта, а существующие перепады высот оборудуют пандусами. В терминале также появятся стойки самостоятельной сдачи багажа и зарядные порты у пассажирских кресел.

Изменения затронут и привокзальную площадь. На первом этапе планируют разделить потоки машин на въезде и выезде, увеличить количество проездов и выделить полосу для общественного транспорта. На краткосрочной парковке добавят 30 мест, на долгосрочной — 115, еще 19 предусмотрят для общественного транспорта. В перспективе рассматривается строительство многоуровневого паркинга.

Сейчас проект находится на подготовительной стадии. Уже сформировано техническое задание, получено семь предложений от проектных организаций и подготовлены документы для выбора проектировщика. Концепцию планируют вынести на утверждение совета директоров.

Срок реализации проекта с учетом проектирования оценивается в четыре года и четыре месяца. Все работы намерены проводить без остановки работы действующего аэровокзала.

Концепцию модернизации на совещании представил Евгений Дьячков, который после 20 лет руководства аэропортом Сургута перешел в головную структуру «ЮТэйр» на должность, связанную с управлением инвестиционными проектами.

Этой весной в рубрике «О чем говорят» мы обсуждали перспективы сургутского аэропорта после ухода на новую должность Евгения Дьячкова.