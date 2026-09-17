Сургутские ветераны планируют установить реплику пограничной вышки у Оби

На набережной в Сургуте установят реплику пограничной вышки. На ней оборудуют смотровую площадку с двумя стационарными биноклями. Через них можно будет посмотреть на Обь, новый мост и окрестности города.

«Это будет не просто новый элемент мемориала. Сюда можно прийти с детьми, показать им технику, рассказать о пограничной службе. А сама вышка со смотровой площадкой даст возможность посмотреть на реку и город», — рассказал член ветеранской организации «Контрольно-следовая полоса» Евгений Городилов.

Пограничная вышка станет третьим этапом развития территории. Сначала по инициативе КСП на набережной появился памятник воинам-пограничникам. Затем рядом установили восстановленный ГАЗ-66 — легендарную «Шишигу». Ветераны изначально задумывали это место как единую композицию, однако реализовывать проект решили поэтапно. «Сразу сделать весь объем было слишком затратно. Поэтому разделили работу на несколько этапов. Памятник и ГАЗ-66 уже установлены, теперь переходим к следующей части», — рассказал председатель КСП Михаил Севостьянов.

На пограничной вышке разместят площадку и два стационарных бинокля. С нее будет открываться вид по двум направлениям — на Обь и новый мост. Проект уже обсуждался с администрацией Сургута. По словам Севостьянова, предварительные решения получены. Сейчас КСП готовит пакет документов, чтобы реализовать объект через механизм инициативного бюджетирования.

Первые два этапа — памятник и ГАЗ-66 — ветераны реализовали при поддержке меценатов. Сам ГАЗ-66 со временем стал отдельной точкой памяти. К машине приходят не только пограничники. В День военного водителя здесь возлагают цветы ветераны, для которых эта техника знакома еще со службы.