Как в 1960-х годах в Сургутском районе люди пробивались к кинематографу

Согласно архивным данным, в 1960-х годах развитию киносети в Сургутском районе хотя и уделялось какое-то внимание, однако, от населения, в частности читателей местной газеты «К победе коммунизма», поступали жалобы из-за срывов сеансов по причине аварийного отключения электроэнергии, плохой демонстрации фильмов (крайне изношенного оборудования).

Культурно-просветительские учреждения Сургута того времени, как и вся система жизнеобеспечения, не соответствовали потребностям стремительно увеличивающего населения будущего города. Символами цивилизации районного центра тогда служили плохо отапливаемый и неуютный Дом культуры, старый тесный клуб рыбозавода и построенный еще в 1951 году деревянный кинотеатр «Октябрь».

Не были созданы условия для показа фильмов в Лемпино, потому как киноустановка часто не работала из-за отсутствия помещения, «но руководители хозяйств и предприятий, расположенных в этом поселке, не заботились о строительстве клуба или хотя бы красного уголка».

Более трех месяцев велись подготовительные работы на участке Усть-Балык – Демьянское строящегося нефтепровода Усть-Балык – Омск. Несмотря на исключительно трудные климатические условия, монтажники самоотверженно трудились, но после трудового дня они были лишены возможности посмотреть кино.

По разным техническим причинам сеансы фильмов неоднократно срывались

Фильмы по району между установками продвигались очень медленно. Особенно немало фактов в задержке фильмов наблюдалось в отделениях связи Аганского и Тром-Аганского советов. Как писали местные журналисты, «все эти недостатки – следствие того, что исполкомы местных советов слабо внимают в работу киноустановок, не принимают решительных мер по улучшению кинообслуживания населения». Очень редко демонстрировались кинофильмы в Агане, Варь-Егане, Пиму и других населенных пунктах. Тем не менее, исполкомы сельских советов мирились с таким положением, несмотря на постоянные жалобы.

«Кинообслуживание населения – кровное дело для местных советов. Этот важный участок идеологической работы должен быть в центре внимания деятельности депутатов. Пора исполкому райсовета депутатов трудящихся и дирекции киносети навести порядок с продвижением фильмов по району, чтобы каждый труженик после рабочего дня имел возможность посмотреть кино» - писала передовица районной газеты.

И все-таки случались положительные моменты. К примеру, значимое развитие получила киносеть района в 1963-1965 годах: в поселках геологов, добытчиков нефти, лесозаготовителей введены в эксплуатацию новые шесть киноустановок, четыре электростанции и четыре проектора. Работало тридцать четыре установки стационарного типа и две передвижки. В район было направлено добавочно на постоянную работу три киномеханика со специальным образованием и технический руководитель. Со временем пополнялось новое оборудование и аппаратура, отпускалось больше средств на строительство кинотеатров.