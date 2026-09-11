Сургут остался более чем в 1000 километров от ближайшего города с сетью 5G

Четыре крупнейших российских оператора запустили 5G в 16 городах страны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минцифры. Доступ к высокоскоростной связи получили около 10 млн абонентов. Сургут пока остается более чем в тысяче километров от ближайшего города, где официально заработала мобильная сеть 5G. Сам город, как и другие населенные пункты Югры, в первую волну запуска технологии не вошел.

Сейчас 5G работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Уфе, Перми, Челябинске, Красноярске, Волгограде, Ярославле, Твери, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Связь обеспечивают МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2, однако набор операторов отличается в зависимости от города. Например, в Москве и Санкт-Петербурге 5G предлагают все четыре компании, в Уфе — только МТС, а в Ярославле — «Билайн».

До конца 2026 года Минцифры рассчитывает запустить 5G еще в 50 российских городах. Какие именно населенные пункты войдут в следующий этап, в представленном сообщении не уточняется.

Высокоскоростная сеть в ближайшее время должна стать доступна пользователям Android. Возможность работы 5G на iPhone зависит от решений Apple.