В Сургуте объявили тендер на ремонт здания администрации на Маяковского

В Сургуте объявили тендер на ремонт здания администрации на улице Маяковского, 15. Максимальная стоимость контракта составляет 232,7 млн рублей, следует из материалов закупки, пишет in-news.ru. Муниципальный объект законсервировали в 2014 году из-за якобы аварийного состояния конструкций. Сотрудников мэрии после этого перевели в арендованные помещения на улице Гагарина. Все это время городской бюджет оплачивает как аренду рабочих мест, так и содержание пустующего здания на Маяковского.

Первый проект реконструкции разработали еще в 2018 году. Позднее состоялся начальный этап работ, в ходе которого усилили несущие конструкции, однако на полноценное обновление требовалось несколько сотен миллионов рублей. Средства на продолжение ремонта предусмотрели при формировании городского бюджета прошлой осенью. Тогда же обновили проектную документацию.

Подрядчику предстоит заменить или отремонтировать системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, электрические сети и пожарную сигнализацию. Проект также предусматривает наружное освещение и подсветку фасада, обновление проездов, тротуаров и площадок, а также озеленение территории.

Общая площадь здания составляет чуть менее четырех тысяч квадратных метров. После ремонта внутри оборудуют 165 рабочих мест, девять кабинетов для руководителей, зал совещаний на 80 человек и вспомогательные помещения.

Работы должны завершить до 30 июня следующего года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до конца сентября.