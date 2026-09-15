Как в Сургуте могли бы появиться арт-объекты по мотивам фольклора ханты и манси

В Сургуте заметно оживилась тема русских сказок. Летом в сквере Энергетиков обновили стилизованные стенды с сюжетами народных историй, в разных районах города появились элементы фольклора.

Это фото и далее: администрация Сургута

Совсем недавно парк «За Саймой» украсила новая сказочная локация − старорусская изба и бронзовая Баба-яга.

Все это отлично вписывается в городскую среду, а также делает общественные пространства интереснее. И самое главное − здесь море возможностей для экспериментов.

Например, почему бы не попробовать такой же подход с культурой ханты и манси?

Из арт-объектов на эту тему мне в первую очередь вспоминается «Облас, хант и щука», связанный с праздником День Обласа. Есть «Лис», «Ворона» и «Кедровая шишка» как элементы культурного наследия обских угров, а также «Северный олень и олененок» − узнаваемый образ северной культуры.

А если сделать из этого всего целый маршрут по сказкам ханты и манси? Не обязательно сразу масштабный: начать с небольшой истории, взять тот же парк «За Саймой» (или же любой другой) и постепенно наполнять его разными историями. В идеале добавить и интерактивную составляющую − рядом разместить небольшой текст и QR-код с аудиосказкой, включить в проект небольшие задания, элементы дополненной реальности. Если кратко − попробовать разные форматы.

Идей для такого маршрута предостаточно. Сказочные животные, лесные персонажи, истории про охотников и отношения человека с природой. Можно рассматривать это как, допустим, «Тропу сказок Югры» − маршрут, который знакомит детей и взрослых с фольклором ханты и манси. Начать с «Мальчика Итте» − героя хантыйской сказки о пугливом мальчике-сироте, которого воспитывает бабушка. Она пытается отучить внука всего бояться, чтобы он смог стать смелым охотником.

Если представить это как арт-объект, то фигуру Итте можно посадить на поваленное дерево с корзиной для кедровых шишек, а рядом поставить его бабушку. Вокруг − кедры, мох, следы животных.

Потом показать «Тетушкиного племянника». Эту сказку записали на сургутском диалекте хантыйского языка во время экспедиции 2015 года на Большом Югане, недалеко от Угута. Она рассказывает о конфликте Тетушкиного племенника и его друга по имени Ангыл. Вместе они варят кашу, которую в итоге почти всю съедает главный герой. Ангыл обижается, а Тетушкин племянник вместо того, чтобы решить все мирно, решает отомстить, обращаясь к медведю, лукам и стрелам, огню, лесному озеру с соленой водой, корове и ножу.

Из такого сюжета уже можно сделать целую композицию.

Это лишь те сказки, о которых я знаю. А ведь их очень много! Мне кажется, у Сургута здесь есть огромное поле для экспериментов. У нас уже появляется все больше интересных городских пространств, связанных со сказками и фольклором. Почему бы среди них не найти место и историям, которые появились в Югре и связаны с культурой ханты и манси?