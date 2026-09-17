Власти Югры обновляют ДК «Магистраль» в Сургуте

В Сургуте продолжается капитальный ремонт здания ДК «Магистраль» Сургутского музыкально-драматического театра. Ход работ проверил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, сообщает «Стройкомплекс Югры». Ремонт ведут в две очереди. Первая готова на 98%: сейчас специалисты завершают работы на фасаде и монтируют архитектурную подсветку.

Готовность второй очереди составляет 12%. Здесь проводят демонтаж, устанавливают перегородки, прокладывают электросети и трубопроводы систем водоснабжения, водоотведения и отопления, а также выполняют черновую отделку.

Общая площадь комплекса превышает 6,2 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрены два зрительных зала — большой на 484 места и малый на 20 мест. После завершения капремонта ДК «Магистраль» продолжит работать как площадка для театральных и культурных мероприятий Сургута.

В рубрике «О чем говорят» мы неоднократно обсуждали, что для сургутского театра должно быть построено отдельное здание, причем желательно — в ядре центра города.