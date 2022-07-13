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В Кондинском районе утонул ребенок: его тело искали эхолотом

За месяц в Югре утонули четыре ребенка

В Кондинском районе утонул ребенок: его тело искали эхолотом
Фото: КУ «Центроспас-Югория».

В Урае (Кондинский район) утонул 14-летний подросток. Инцидент произошел накануне, 12 июля. Представители экстренных служб выезжали на реку поздним вечером, чтобы помочь обнаружить тело ребенка.

«Эхолотом спасатели обследовали дно. В ходе проведения водолазных работ ночью 13 июля тело мальчика 2008 года рождения было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», – сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее стало известно о трех утонувших детях из разных муниципалитетов Югры.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 51, комментариев: 0
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