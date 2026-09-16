В Когалыме строят музейный комплекс с филиалом Русского музея и планетарием

В Когалыме продолжается строительство музейного комплекса окружного значения, который объединит выставочные пространства, филиал Государственного Русского музея, планетарий и смарт-библиотеку. Сдать объект планируют в следующем году, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Строители уже завершили монолитный каркас здания, смонтировали витражное остекление и закрыли тепловой контур фасадов. Сейчас основные работы идут внутри корпусов: специалисты прокладывают вентиляцию, электрику и тепловые сети, а также готовят помещения к чистовой отделке.

В комплексе создадут несколько экспозиционных площадок. Среди них — интерактивный Музей нефти, нумизматическая экспозиция, краеведческий зал и выставка старинных русских самоваров. Отдельным блоком станет филиал Государственного Русского музея, где планируют показывать подлинные произведения отечественного искусства.

Также в здании разместят цифровой планетарий, смарт-библиотеку с мультимедийными залами и семейное кафе. После открытия комплекс должен стать одной из ключевых культурных площадок востока Югры и дополнительно привлечь туристов в Когалым.

Напомним, что надежды сургутян на собственный планетарий были еще в начале 2010-х, но идея построить его на пересечении проспекта Мира и улицы Островского не нашла поддержки у местных и региональных властей. В итоге там был построен Троицкий собор, а инициатива про планетарий неоднократно озвучивалась в городской повестке, но так и не была реализована.