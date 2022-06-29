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В летних паралимпийских играх в Сочи примут участие спортсмены из Югры

Спортсмены Югры представят округ в летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В летних паралимпийских играх в Сочи примут участие спортсмены из Югры
Фото: vk.com/shtabugra

В Сочи со 2 по 9 октября 2022 года пройдет турнир «Все вместе. Спорт», в котором примут участие паралимпийцы из Югры. Об этом сообщили в OТРК «Югра» со ссылкой на пресс-службу Центра адаптивного спорта.

«Всего в соревнованиях примут участие более 850 спортсменов, в том числе из России, Белоруссии, Армении и Туркменистана. Сколько будет участников от Югры, пока неизвестно, несмотря на некоторые сообщения в СМИ округа. Положение об играх пока не поступило в Центр адаптивного спорта от Минспорта РФ, как и информация о количестве участников из регионов или об участии конкретных спортсменов», – рассказали в Центре адаптивного спорта Югры.

В спортивную программу летних игр войдут: легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы. «По поручению президента России Владимира Путина в стране создаются условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов, в том числе параатлетов. Популярность зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске подтверждает актуальность такого рода соревнований, в том числе, для иностранных команд», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Кроме того, он добавил, что в мероприятии могут принять участие и спортсмены из стран ШОС, БРИКС и СНГ.

Сейчас сборная команда России готовится к играм в четырех федеральных тренировочных центрах Минспорта России, адаптированных для проведения мероприятий среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Международные комплексные спортивные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» – это поддержка наших атлетов, выраженная в реальных действиях. Соревнования станут массовыми, с большим представительством участников от регионов, и пройдут на легендарных спортивных объектах, отмеченных мировыми рекордами российских атлетов. Это новый вызов, к которому спортсмены автономного округа готовятся с большим воодушевлением. Надеюсь, что принять участие в соревнованиях в Сочи сможет максимальное количество югорских атлетов», – подчеркнул директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин.

Напоминаем, ранее сборная России стала первой в общем медальном зачете игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.


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Сегодня в 10:45, просмотров: 93, комментариев: 0
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