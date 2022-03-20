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​Россия впереди. Подведены итоги игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске

Российская сборная завоевала 106 медалей в играх «Мы вместе. Спорт»

​Россия впереди. Подведены итоги игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске
Фото: admhmao.ru

Сборная России стала первой в общем медальном зачете игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые завершаются сегодня в Ханты-Мансийске.

Как передает «Матч ТВ», в активе российских спортсменов — 106 наград: 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых. Второй стала сборная Белоруссии с 16 наградами, третьей — Армения с одной золотой медалью.

Сегодня в столице ХМАО проходит церемония закрытия игр. Напомним, что их организация стала ответом на отстранения российских белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в китайском Пекине.


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Сегодня в 18:53, просмотров: 108, комментариев: 0

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