Жители Урая решили поставить всероссийский рекорд по отжиманиям

Жители Урая решили поставить всероссийский рекорд. Тысяча горожан будут отжиматься в течение 8 часов сегодня, 25 июня.

«Цель мероприятия — поставить Всероссийский рекорд по отжиманиям и зафиксировать его в «Книге рекордов России». Предполагаемый рекорд — 57 000 раз отжиманий», - сообщили в пресс-службе администрации города.

За один подход участие могут принимать от 1 до 20 человек. Участники рекорда выполняют отжимания от пола синхронно. Для фиксации рекорда в Урай приехал эксперт «Книги рекордов России».