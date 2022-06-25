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Жители Урая будут отжиматься весь день ради всероссийского рекорда

Жители Урая решили поставить всероссийский рекорд по отжиманиям

Жители Урая будут отжиматься весь день ради всероссийского рекорда
администрация Урая

Жители Урая решили поставить всероссийский рекорд. Тысяча горожан будут отжиматься в течение 8 часов сегодня, 25 июня.

«Цель мероприятия — поставить Всероссийский рекорд по отжиманиям и зафиксировать его в «Книге рекордов России». Предполагаемый рекорд — 57 000 раз отжиманий», - сообщили в пресс-службе администрации города.

За один подход участие могут принимать от 1 до 20 человек. Участники рекорда выполняют отжимания от пола синхронно. Для фиксации рекорда в Урай приехал эксперт «Книги рекордов России».


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Сегодня в 12:43, просмотров: 29, комментариев: 0
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