В Думе Сургута подняли вопрос о создании единой сети велодорожек

В Сургуте продолжают развивать сеть велодорожек. Только летом 2026 года в городе появилось более двух километров новых дорожек – на улицах Энгельса, Дзержинского и проспекте Ленина. Теперь вопрос в другом ‒ как соединить новые и существующие участки так, чтобы они превратились в полноценную городскую сеть. О развитии инфраструктуры рассказали на заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Тема велодорожек возникла во время обсуждения ситуации с электросамокатами. Ранее на заседании сообщили, что с начала прокатного сезона сургутяне совершили на арендных самокатах более 800 тысяч поездок. При этом сотрудники ГАИ выявили свыше 350 нарушений.

По мнению депутатов, решить проблему только запретами и ограничениями сложно. Одним из вариантов может стать развитие отдельной инфраструктуры для велосипедов и другого двухколесного транспорта.

Депутат Думы Сургута Дмитрий Нечепуренко поинтересовался, существует ли у города план, который позволит в будущем соединить уже построенные велодорожки: «А есть понятный план, где эти дорожки есть, как они объединятся в одно целое и какие маршруты появятся на территории города? Я, честно сказать, очень скептически относился изначально к идее велодорожек. Казалось, что город наш в другой климатической зоне для них находится, да и уместить их очень сложно, поэтому отдельные фрагменты наличия этих дорожек потеряют смысл, если они не увяжутся в один транспортный законченный каркас».

Как пояснили в администрации, такой подход предусмотрен.

«Сейчас у нас, в том числе, документация по планировке территории уличной дорожной сети корректируется. И помимо этого, в едином документе есть схемы автомобильных дорог и пешеходных связей», – рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Елизавета Припутень.

Таким образом, появившиеся этим летом два с лишним километра велодорожек должны стать частью более крупной городской сети. Однако конкретные маршруты будущего «велокаркаса» и сроки, когда отдельные участки удастся соединить между собой, в представленной на заседании информации не назывались.